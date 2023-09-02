Фальков отметил работу студентов-добровольцев из ВСКС в новых регионах России

Министру показали координационный центр штаба, откуда дистанционно осуществляется организация и управление деятельностью добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и других организаций, участвующих в спасательных работах и выполняющих гуманитарную миссию на территориях новых регионов России.

Студенты-добровольцы рассказали Валерию Фалькову о том, как происходит оказание адресной помощи мирному населению Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в условиях боевых действий, а также хронику аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС, следует из сообщения на сайте Миноборнауки.

Министр заявил, что помощь, которую оказывают добровольцы, должна стать примером для подражания, а опыт ДГТУ в работе со студентами в рамках крупных социальных проектов уникальный и ценный.

Объединенный гуманитарный штаб организован на базе Донского государственного технического университета 19 февраля 2022 года. За это время к его работе присоединились 2 556 добровольцев из 38 субъектов РФ, в том числе более 1 200 добровольцев – членов студенческого спасательного отряда «Донской» ДГТУ и других студенческих отрядов университета.