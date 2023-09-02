Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.7 комментариев
Количество пострадавших при обстрелах Донецка в субботу достигло восьми человек
Мэр Донецка Кулемзин: В результате обстрелов пгт Александровка со стороны ВСУ ранения получили два человека
В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Александровке на западе Донецка ранения получили два человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Количество пострадавших при обстрелах Донецка в субботу увеличилось до восьми человек.
Мэр Донецка сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрелов поселка городского типа Александровка на улицах Школьной и Горького ранения получили мужчины 1960 и 1966 г. р. Таким образом число пострадавших при обстрелах в субботу выросло до восьми.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецка «натовскими» снарядами, в том числе с кассетными боеприпасами, пострадали шесть мирных жителей.