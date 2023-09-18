Путин поручил включить проект «Начни игру» в программу «Игр будущего»

Tекст: Валентина Григоренко

Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что на заседаниях Наблюдательного совета выпускники всегда могут лично пообщаться с Путиным и предложить идеи, что нужно дополнить или совершенствовать в работе платформы на основе собственного опыта участия в проектах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что благодаря таким очным встречам рождаются действительно важные для людей инициативы. Он привел в пример один из таких проектов, который стартовал недавно, но уже стал народным – конкурс «Это у нас семейное». Комиссаров также рассказал о создании отдельных треков внутри уже существующих проектов, и привел в пример «Международный» в четвертом сезоне «Лидеров России», участниками которого стали более 10 тыс. иностранцев из 150 стран мира. По его словам, в прошлом году было создано специальное направление работы платформы – Кадровое агентство, которое специализируется на трудоустройстве выпускников в органы власти и госкомпании.

Финалистка первого сезона Всероссийского конкурса разработчиков игр «Начни игру» Анна Козлова из поселка Кесова Гора Тверской области выступила с предложением рассмотреть возможность включения киберспортивных соревнований финала проекта в мероприятия турнира «Игры Будущего» в 2024 году. Путину понравилась идея финалистки проекта «Начни игру» Анны Козловой. Президент подчеркнул значимость социального и патриотичного контента в компьютерных играх.

Помимо этого, планируется сформировать единый кадровый управленческий резерв дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Основой резерва станут выпускники кадровых конкурсов, в том числе педагогического проекта «Флагманы образования». Идею предложила Кристина Копотилова – финалист конкурса «Флагманы образования», выпускница программы «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра платформы «Россия – страна возможностей».

Путин также поручил рассмотреть возможность интеграции проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в международную онлайн-конференцию «Al Journey». Инициативу представил финалист конкурса разработчик и создатель студии Ninsar, финалист конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году Егор Сечинский из Санкт-Петербурга.

Будет реализована и идея выпускницы программы «Мастерская новых медиа» Мастерской управления «Сенеж», французского медийщика Кристель Нэан о создании на Донбассе интернет-агентства, вещающего на шести языках. Кристель Нэан переехала из Франции на Донбасс в 2016 году и спустя 2 года создала информационно-аналитический интернет-портал «Донбасс Инсайдер» и блоги, в которых совместно с другими коллегами-иностранцами рассказывает на трех языках (французский, английский, русский) о ситуации на Донбассе для зарубежной аудитории. В рамках поручения Президента РФ, портал получит официальную регистрацию в качестве СМИ.