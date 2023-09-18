Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Путин поручил включить проект «Начни игру» в программу «Игр будущего»
Президент России, председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поручил включить конкурс «Начни игру» в мультиспортивный турнир «Игры будущего».
Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что на заседаниях Наблюдательного совета выпускники всегда могут лично пообщаться с Путиным и предложить идеи, что нужно дополнить или совершенствовать в работе платформы на основе собственного опыта участия в проектах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он подчеркнул, что благодаря таким очным встречам рождаются действительно важные для людей инициативы. Он привел в пример один из таких проектов, который стартовал недавно, но уже стал народным – конкурс «Это у нас семейное». Комиссаров также рассказал о создании отдельных треков внутри уже существующих проектов, и привел в пример «Международный» в четвертом сезоне «Лидеров России», участниками которого стали более 10 тыс. иностранцев из 150 стран мира. По его словам, в прошлом году было создано специальное направление работы платформы – Кадровое агентство, которое специализируется на трудоустройстве выпускников в органы власти и госкомпании.
Финалистка первого сезона Всероссийского конкурса разработчиков игр «Начни игру» Анна Козлова из поселка Кесова Гора Тверской области выступила с предложением рассмотреть возможность включения киберспортивных соревнований финала проекта в мероприятия турнира «Игры Будущего» в 2024 году. Путину понравилась идея финалистки проекта «Начни игру» Анны Козловой. Президент подчеркнул значимость социального и патриотичного контента в компьютерных играх.
Помимо этого, планируется сформировать единый кадровый управленческий резерв дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Основой резерва станут выпускники кадровых конкурсов, в том числе педагогического проекта «Флагманы образования». Идею предложила Кристина Копотилова – финалист конкурса «Флагманы образования», выпускница программы «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра платформы «Россия – страна возможностей».
Путин также поручил рассмотреть возможность интеграции проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в международную онлайн-конференцию «Al Journey». Инициативу представил финалист конкурса разработчик и создатель студии Ninsar, финалист конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году Егор Сечинский из Санкт-Петербурга.
Будет реализована и идея выпускницы программы «Мастерская новых медиа» Мастерской управления «Сенеж», французского медийщика Кристель Нэан о создании на Донбассе интернет-агентства, вещающего на шести языках. Кристель Нэан переехала из Франции на Донбасс в 2016 году и спустя 2 года создала информационно-аналитический интернет-портал «Донбасс Инсайдер» и блоги, в которых совместно с другими коллегами-иностранцами рассказывает на трех языках (французский, английский, русский) о ситуации на Донбассе для зарубежной аудитории. В рамках поручения Президента РФ, портал получит официальную регистрацию в качестве СМИ.