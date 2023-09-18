Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Путин поручил принять меры для укрепления рубля
Российскому правительству и Центробанку предстоит принять меры по укреплению рубля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета.
«Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – сказал глава государства, передает ТАСС. Нужно понимать причины ослабления рубля и принимать соответствующие решения без отлагательств, добавил он.
«Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – заключил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.