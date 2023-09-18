Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
В Тбилиси заявили, что статус кандидата в ЕС не спасет Украину
В Тбилиси заявили, что статус кандидата в ЕС не спасет Украину в военном противостоянии с Россией
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявил, что статус кандидата в Евросоюз, предоставленный Украине в прошлом году, не спасает ее в военном противостоянии с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Статус кандидата – это ноль. Он обесценился... Вот дали Украине, и что? Спасли ее? Посмотрите, в каком она состоянии, к сожалению!», – заявил он телекомпании «Имеди».
«Все НАТО не может выиграть войну у России уже больше года», – заметил он.
«Это большая ложь, что Украина выигрывает (у России)», – сказал Георгий Хаиндрава.
В конце года решается вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. В Тбилиси часто говорят, что на Западе требуют от Грузии открыть «второй фронт» для его получения.