В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Николая Добронравова

Депутат Ямпольская назвала Николая Добронравова бесконечно доброжелательным человеком

Tекст: Валентина Григоренко

Как написала в своем Telegram-канале Ямпольская, в ноябре Николаю Николаевичу должно было исполниться 95. Она описала его теплым, светлым, бесконечно доброжелательным, искренне верующим – в Бога и в человека.

Она подчеркнула, что «им обоим с Александрой Николаевной свойственна поразительная душевная чистота, простая и невероятная человеческая доброкачественность».

Ямпольская назвала их песни лучшим учебником по истории страны с 1960-х и до сегодняшних дней. Она добавила, что благодаря их песням, каждый любит Россию все сильнее. Она пожелала Александре Пахмутовой сил, а «Николаю Добронравову Вечная память» и Царство Небесное.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов прокомментировал смерть поэта-песенника, отметив, что песни Добронравова поет и любит вся Россия, его творчество останется с нами на долгие годы. «Их любили, любят и будут продолжать любить», – уточнил он, передает РИА «Новости».

В воскресенье умер российский и советский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов, ему было 94 года.

Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде, окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ, снялся в двух художественных фильмах. После этого оставил карьеру актера и занялся написанием песен.

В 1956 году поэт женился на композиторе Александре Пахмутовой. В соавторстве творческая чета создала больше 400 песен, многие из которых стали советскими шлягерами. Самыми известными из них стали «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать» и другие.