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Беспилотник упал на нежилой объект в Орле
Губернатор Орловской области Клычков сообщил о падении беспилотника на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла
Беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что около 03.50 утра воскресенья на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла упал беспилотный летательный аппарат. Клычков уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Губернатор заверил, что ситуация находится под полным контролем, место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия.
Напомним, в воскресенье ночью российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области. Еще один дрон был сбит в Раменском районе Подмосковья. Кроме того, шесть украинских беспилотников за ночь уничтожено над побережьем Крыма.