Политолог Сато: Киевский режим скрывает данные о численности населения Украины, украинцы под угрозой исчезновения

Tекст: Антон Никитин

По его словам, «ни у никого нет точной информации»: если в 1991 году на Украине проживали 55 млн человек, то перепись 2001 года показала только 47 млн. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 млн человек, передает РИА «Новости».

«Вот почему на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста», – заметил Сато. В беседе с Nihon Keizai политолог назвал «ужасными прецедентами» случаи, когда украинцы дают чиновникам взятки, чтобы избежать отправки на фронт.

Кроме того, напомнил он, коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. «Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная», – добавил политолог.