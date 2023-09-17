В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

Онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины: В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога

Tекст: Антон Никитин

Согласно данным карты, сигнал тревоги в Николаевской области прозвучал в 02.29, а в Одесской области – в 03.16, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье ночью воздушная тревога объявлялась в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, тогда же появились сообщения о ракетном ударе по бронетанковому заводу и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове.

Тем временем российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над побережьем Крыма, а также уничтожила дрон ВСУ над Истринским районом Московской области.