Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.2 комментария
После атаки дрона ВСУ повреждена водонапорная башня в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области, повреждение получила водонапорная башня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе село, пострадавших нет, получила повреждение водонапорная башня, которую восстановят в ближайшее время.
Ранее при обстреле ВСУ села в Курской области погиб человек.