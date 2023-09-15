Путин предложил Киеву заявить о желании вступить в переговоры

Путин: Пусть Киев прямо заявит о желании вступить в переговоры, Россия к этому открыта

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Москва не раз подчеркивала, что никогда не отказывалась от переговоров, передает ТАСС.



«Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил Путин.

Также глава России призвал Украину «не плясать под чужую дудку» в свете заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах, что «для танго нужны двое».

«Думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно. А то так все время будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется «барыню», ну, или в лучшем случае — «казачка», – заметил президент.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России.

