Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Путин предложил Киеву заявить о желании вступить в переговоры
Путин: Пусть Киев прямо заявит о желании вступить в переговоры, Россия к этому открыта
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, другая сторона должна открыто заявить о своем желании, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, Москва не раз подчеркивала, что никогда не отказывалась от переговоров, передает ТАСС.
«Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил Путин.
Также глава России призвал Украину «не плясать под чужую дудку» в свете заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах, что «для танго нужны двое».
«Думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно. А то так все время будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется «барыню», ну, или в лучшем случае — «казачка», – заметил президент.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России.