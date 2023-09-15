Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Газпром впервые поставил в Китай партию СПГ по Северному морскому пути
Компания «Газпром» впервые поставила партию СПГ собственного производства с комплекса в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» по Северному морскому пути в Китай, сообщили в холдинге.
Танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией сжиженного природного газа завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале «Таншань» в Китае, куда он прибыл по Северному морскому пути, передает ТАСС.
В компании отметили, что использование этого маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что производство сжиженного природного газа (СПГ) в России должно увеличиться втрое к 2030 году.
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