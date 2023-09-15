В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.50 комментариев
Шольц сравнил поддержку Германией Украины с участием в бомбардировках Югославии
Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии
Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.
Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости».
Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.
Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.
Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой преступных действий НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально Вашингтон даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.