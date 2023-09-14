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В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
В Казахстане отменили выступление команды КВН «Камызяки» из-за шуток над казахским языком и выступления в Донбассе, об этом сообщили организаторы гастролей.
По словам одной из организаторов гастрольного тура Ольги Ли, из-за резонансной негативной обратной связи общественности пришлось отменить тур по Казахстану, передает РИА «Новости».
Ранее в Казахстане опубликовали петицию с требованием отменить гастроли команды «Камызяки». Среди причин перечислялись высмеивание казахского языка и выступление команды в Донбассе. Позже билеты на концерты в октябре пропали из продаж.
Выступление команды планировалось 5 октября – в Алма-Ате, а 7 октября – в Астане.