Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

Tекст: Александра Юдина

По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

