Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.3 комментария
Япония собралась придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией
Глава МИД Японии Камикава заявила о намерении придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией
Япония собирается твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, заявила новый глава МИД Японии Еко Камикава.
Камикава назвала «одним из приоритетных» вопрос о посещении родственниками могил бывших японских жителей Курил. В Токио обещали «добиваться» от России «скорейшего возобновления» таких визитов, передает ТАСС.
Камикава обещала, что ее страна, будучи председателем G7, продолжит поддерживать «дипломатические усилия» в вопросе специальной военной операции России на Украине. В частности, как отметила Камикава, речь идет о «жестких санкциях против России».
Однако, сказала министр, Япония и Россия – соседи, в некоторых вопросах следует «реагировать как соседям», руководствуясь национальными интересами. В числе таких вопросов Камикава назвала рыболовный промысел и безопасность на море.
Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония хотела бы возобновить гуманитарные обмены с Россией по южной части Курильских островов и считает этот вопрос приоритетным в двусторонних отношениях.
МИД России заявил, что тема мирного договора «остается нас закрытой» – Москва не собирается «обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам» России.