  • Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
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    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    35 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    15 комментариев
    14 сентября 2023, 02:30

    Корейские агентства сообщили о принятом Путиным приглашении посетить КНДР

    ЦТАК и «Ренхап» сообщили о принятом Путиным приглашении со стороны Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Корейские агентства сообщили о принятом Путиным приглашении посетить КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР, президент России принял приглашение, сообщают корейские информационные агентства.

    Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство, передает РИА «Новости».

    Госдрадио КНДР «Голос Кореи» сообщило, что «после банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина» посетить Северную Корею «в удобное время», передает ТАСС.

    ЦТАК сообщает, что Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками: «Товарищ Путин передал товарищу Ким Чен Ыну подарок по случаю встречи. Товарищ Ким Чен Ын поблагодарил за это и передал свой подарок товарищу Путину».

    ЦТАК заявило, что прием в честь визита Ким Чен Ына прошел «в неформальной и дружественной атмосфере, преисполненной теплым чувством братства». Лидер КНДР заявил о готовности работать над «100-летним планом» развития стабильных отношений между двумя государствами. Как заявил ЦТАК, «историческая встреча и переговоры» стали «эпохальным моментом», который «вдохновляет на справедливую борьбу за свершение дела антиимпериализма и самостоятельности».

    Ким Чен Ын во время посещения вместе с Путиным космодрома Восточный высоко оценил результаты работы космодрома и пожелал России дальнейших успехов в освоении космоса. Лидеры КНДР и России обсудили вопросы противостояния военным угрозам, сообщило агентство. ЦТАК заявило, что отношения дружбы между двумя странами «развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские и стратегические отношения благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным».

    Напомним, Ким Чен Ын в ходе визита в Россию заявил, что Москва поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами». Он выразил надежду, что две страны всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    13 сентября 2023, 07:49
    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный

    Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

    «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.

    Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

    Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 14:50
    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах

    Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами

    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Этим объясняется риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России против «гегемонистических сил».

    «Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.

    «Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.

    «Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.

    «В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.

    Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.

    В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Коментарии (8)
    13 сентября 2023, 17:48
    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире

    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обсудили обстановку в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.

    Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 10:39
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Северной Кореей, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.

    При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    Коментарии (10)
    13 сентября 2023, 09:43
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета

    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия поднялась на «священную» борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность, Пхеньян в этом вопросе поддерживает Москву, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.

    Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.

    «Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    13 сентября 2023, 12:13
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом Владимиром Путиным поднял тост за победу России, здоровье главы российского государства и отношения Москвы и Пхеньяна.

    «Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан», – сказал Ким Чен Ын в ходе обеда на космодроме Восточный.

    Северокорейский лидер выразил уверенность, что его визит в Россию послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.


    Путин в свою очередь поднял тост в честь Ким Чен Ына и укрепление связей двух государств, передает ТАСС.

    «Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал Путин.

    На обеде в честь Ким Чен Ына подавали сибирские и дальневосточные деликатесы, в том числе пельмени с камчатским крабом.

    Также в меню был салат из утки с сезонными фруктами – инжиром и нектарином. Затем на стол подали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.

    На горячее по традиции подавали два блюда на выбор – осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

    Из напитков лидеру КНДР были предложены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и красное «Усадьба Дивноморское. Западный склон» урожая 2020 года.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    13 сентября 2023, 12:36
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.

    «Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил», – отметил Ким Чен Ын.

    Он добавил, что готов выстраивать с Россией стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость.

    «Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержат победу в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Ким Чен Ына, он обсудил с Путиным во время переговоров ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    В ходе официального обеда северокорейский лидер поднял тост за победу России.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2023, 14:17
    Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын не обсуждали размещение солдат на границе с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, речь шла о развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Так пресс-секретарь прокомментировал публикации западных СМИ о том, что якобы обсуждалась тема размещения военнослужащих КНДР на границе России и Украины.

    Также Путин и Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали риски ядерной войны, добавил Песков.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2023, 07:16
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    При встрече главы государств кратко пообщались, передает ТАСС.

    Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием. «Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент России к лидеру КНДР.

    «Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», – ответил Ким Чен Ын.

    Предыдущая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 08:40
    Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

    Переговоры лидеров России и Северной Кореи начались на космодроме Восточный

    Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области, в переговорах принимают участие члены делегаций двух стран.

    Отмечается, что переговоры на высшем уровне, согласно протокольной практике, проходят как в узком формате, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден на переговорах Путина и Ким Чен Ына в 2019 году, передает ТАСС.

    Известно, что в российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию. Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 08:26
    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовые комплексы «Союз» и «Ангара»

    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс «Союз» и строящийся комплекс «Ангара»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Северной Кореи Ким Чен Ын вместе посетили стартовый комплекс, предназначенный для пусков ракет семейства «Союз-2», а также ознакомились с ходом строительства стартового комплекса «Ангары».

    Отмечается, что комплекс «Союз» расположился на площади около 45 тыс. кв. м на космодроме Восточный, где создана вся современная инфраструктура для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после него, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска, передает ТАСС.

    При этом здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя. Другой отличительной особенностью «Союза» является то, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила.

    Стройка стартового комплекса «Ангары» началась 31 мая 2019 года, в данный момент она находится в завершающей стадии. Площадь комплекса составляет 109 га, где предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе стартового стола высотой 28,1 м и объемом котлована 803 тыс. кубических метров, командного пункта.

    В семейство РН «Ангара» входят ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, при производстве не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, это существенно повышает показатели экологической безопасности прилегающих к комплексу районов и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

    Кроме того, Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки «Ангары» и характеристиками «Союза-2» во время посещения монтажно-испытательного корпуса, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки «Ангары».

    Уточняется, что лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках. Ким Чен Ын с прибывшими с ним военными внимательно слушали, лидер Северной Кореи задавал много вопросов о характеристиках топлива для ракеты и о том, куда падают ее отработавшие ступени.

    Как отметил российский лидер, Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике и космосу, по этой причине они и приехали на космодром Восточный.

    Касательно вопроса о переговорах с лидером КНДР о военно-техническом сотрудничестве, Путин отметил, что все вопросы будут обсуждаться не спеша.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 06:40
    Путин прибыл на космодром Восточный

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Глава государства прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Свою поездку на космодром Путин анонсировал, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Однако раскрыть ее содержание он отказался. «У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным, а также посетить Москву и космодром Восточный. В Кремле официально анонсировали переговоры двух лидеров в ближайшее время, но их дата и место пока не назывались.

    Позднее в среду стало известно, что Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.

    Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также с лидером КНДР провел встречу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Предыдущий раз Путин был на Восточном в апреле прошлого года – в День космонавтики. Тогда российский лидер прилетал на космодром вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух государств провели здесь переговоры. Помимо этого, Путин вручил государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретился с работниками космодрома.

    И до этого российский президент не раз бывал на Восточном. Например, в 2021 году он также прилетал в Амурскую область после ВЭФ. Тогда Путин осмотрел космодром, увидел, как идет строительство его второй очереди.

    Коментарии (4)
    13 сентября 2023, 10:09
    Расширенные переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились

    Беседа российского и северокорейского лидеров на космодроме Восточный с участием делегаций завершена

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры в официальном формате российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына завершены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В данный момент лидеры начали встречу тет-а-тет, передает ТАСС.

    По информации представителя Кремля, переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций продлились более часа.

    Песков добавил, что подписание документов по итогам встречи не планируется.

    Ранее Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

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    13 сентября 2023, 12:39
    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном

    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном и пуски ракет

    Tекст: Александра Юдина

    Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи провели беседу по вопросам пуска ракет и встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, сообщил МИД Японии.

    Отмечается, что спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и гендиректор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу по телефону обменялись мнениями, передает РИА «Новости».

    Представители подчеркнули, что «беспрецедентно частые пуски баллистических ракет Северной Кореей, включая и пуски 13 сентября, представляют серьезную угрозу безопасности региона и являются откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу».

    В то же время стороны провели обменялись мнениями о ситуации вокруг Северной Кореи, включая и встречу на высшем уровне между главами России и Северной Кореи.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

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    13 сентября 2023, 15:55
    Путин сообщил об откровенном обмене мнениями с Ким Чен Ыном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были продуктивными и откровенными.

    «Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», – сказал президент в эфире программы «60 минут», передает ТАСС.

    Он добавил, что Москве и Пекину был нанесен большой ущерб из-за ковида, «когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира».

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Это первый визит северокорейского лидера в Россию с 2019 года.

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