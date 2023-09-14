Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.2 комментария
Корейские агентства сообщили о принятом Путиным приглашении посетить КНДР
ЦТАК и «Ренхап» сообщили о принятом Путиным приглашении со стороны Ким Чен Ына посетить Северную Корею
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР, президент России принял приглашение, сообщают корейские информационные агентства.
Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство, передает РИА «Новости».
Госдрадио КНДР «Голос Кореи» сообщило, что «после банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина» посетить Северную Корею «в удобное время», передает ТАСС.
ЦТАК сообщает, что Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками: «Товарищ Путин передал товарищу Ким Чен Ыну подарок по случаю встречи. Товарищ Ким Чен Ын поблагодарил за это и передал свой подарок товарищу Путину».
ЦТАК заявило, что прием в честь визита Ким Чен Ына прошел «в неформальной и дружественной атмосфере, преисполненной теплым чувством братства». Лидер КНДР заявил о готовности работать над «100-летним планом» развития стабильных отношений между двумя государствами. Как заявил ЦТАК, «историческая встреча и переговоры» стали «эпохальным моментом», который «вдохновляет на справедливую борьбу за свершение дела антиимпериализма и самостоятельности».
Ким Чен Ын во время посещения вместе с Путиным космодрома Восточный высоко оценил результаты работы космодрома и пожелал России дальнейших успехов в освоении космоса. Лидеры КНДР и России обсудили вопросы противостояния военным угрозам, сообщило агентство. ЦТАК заявило, что отношения дружбы между двумя странами «развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские и стратегические отношения благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным».
Напомним, Ким Чен Ын в ходе визита в Россию заявил, что Москва поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами». Он выразил надежду, что две страны всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.