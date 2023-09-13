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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    31 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    14 комментариев
    13 сентября 2023, 20:59

    Венгрия продлила запрет на импорт зерна с Украины

    Правительство Венгрии решило сохранить запрет на импорт зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Венгрии приняло решение в одностороннем порядке сохранить в силе истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, если не поступит соответствующего решения от ЕК.

    «Венгерское правительство будет вынуждено действовать по собственному усмотрению», — сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС. Вопрос о продлении эмбарго на поставки украинского зерна рассматривался на заседании кабинета министров.

    Ранее власти Польши направили в ЕК ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Также правительство Польши утвердило запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

    13 сентября 2023, 12:04
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

    Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

    Коментарии (69)
    13 сентября 2023, 07:28
    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами

    Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты в ночь на среду нанесли удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в атаку по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем были отправлены три безэкипажных катера ВСУ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Все катера ВСУ были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

    При попадании украинских крылатых ракет повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте, говорится в сообщении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека.

    Коментарии (149)
    13 сентября 2023, 04:42
    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Российские военные не дрогнут и не побегут

    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные хорошо знают, ради чего сражаются, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус «все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут», однако, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что это может произойти.

    В качестве примера он привел подвиг экипажа танка «Алеша», который, как рассказал американский офицер, «в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», передает РИА «Новости».

    Генералу Петреусу экс-разведчик посоветовал взглянуть на памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он считает, что это могло бы помочь бывшему директору ЦРУ лучше понять Россию.

    «Русские знают, ради чего сражаются», – отметил Риттер.

    Ранее в американских СМИ вышла статья в соавторстве с Петреусом, в которой призывали «умерить пессимизм» по поводу украинского контрнаступления. Утверждалось, что оно якобы все еще находится только на начальной стадии.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2023, 05:45
    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека

    Губернатор Развожаев: При атаке ВСУ по Севастополю, предварительно, пострадали 24 человека

    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на среду, по предварительным данным, пострадали 24 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Он написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор, добавив, что гражданским объектам в городе ничто не угрожает.

    Говоря о числе пострадавших, Развожаев уточнил, что состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». Пациентам оказывают всю необходимую помощь, заверил глава региона.

    Ранее Развозжаев сообщил об украинской атаке на «не гражданский объект», в результате которой вспыхнул сильный пожар.

    Коментарии (47)
    13 сентября 2023, 03:47
    На Западе раскрыли, кто отговорил Зеленского от мира

    Журналист Боуз: План Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей

    На Западе раскрыли, кто отговорил Зеленского от мира
    @ Ukraine Presidency/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, в результате чего погибли «сотни тысяч» человек, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Боуз на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше» в тот момент, когда мир на Украине «был в пределах досягаемости». Журналист подчеркнул, что на тот момент не было необходимости в том, чтобы гибли «сотни тысяч украинских мужчин».

    Журналист добавил, что ни сам бывший британский премьер, ни элита, из которой он происходит, «не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что отмена указа Зеленского о запрете диалога с Москвой должна стать первым шагом для начала переговоров между Россией и Украиной.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2023, 16:11
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    @ Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский осенью готов объявить России полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

    По его словам, объявить войну России Зеленский собирается в конце осени. Экс-депутат в своем Telegram-канале заявляет, что это решение позволит «уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (32)
    13 сентября 2023, 16:43
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим использовал при атаке на севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили источники в британской прессе.

    Ракеты Storm Shadow использовались при атаке на судоремонтный завод, заявил один из источников Sky News, передает ТАСС.

    Киевский режим в ночь на среду нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

    Коментарии (40)
    12 сентября 2023, 21:56
    Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от военной службы
    Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от военной службы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не выдаст Украине уклонистов от военной службы, оказавшихся на территории страны в числе беженцев, заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен.

    Шемьен сказал, что венгерские власти не проводят расследований в отношении украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину, передает ТАСС со ссылкой на газету Hungary Today.

    Заместитель премьер-министра подчеркнул, что «все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев в случае сокращения помощи стране.

    Коментарии (8)
    13 сентября 2023, 04:07
    Пожар вспыхнул на «негражданском» объекте в Севастополе после атаки ВСУ

    Губернатор Развожаев: Пожар начался на негражданском объекте в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    После ракетной атаки вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на среду, 13 сентября, начался пожар на негражданском объекте, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атака по району Килен-балки произошла около 3.18 мск.

    На месте происшествия работают специальные службы. Пожару присвоен четвертый класс сложности, уточнил губернатор, призвав жителей сохранять спокойствие.

    Коментарии (4)
    13 сентября 2023, 18:36
    В Польше решили подсчитать «ущерб» от действий СССР во Второй мировой войне
    В Польше решили подсчитать «ущерб» от действий СССР во Второй мировой войне
    @ Георгий Зельма/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой, заявил замглавы МИД страны и уполномоченный по репарациям Аркадиуш Мулярчик.

    Группа начнет работу 19 и 20 сентября, она изучит размер потерь, понесенных Польшей «со стороны СССР» в 1939–1945 годах, сказал Мулярчик в интервью Польскому агентству печати, передает РИА «Новости».

    В ее состав войдут польские ученые и исследователи из других стран, включая Украину. Группа подготовит сводные отчеты, которые затем включат в общий доклад о потерях.

    По словам замглавы МИД, у этой работы будут проблемы, поскольку Польша после Второй мировой войны стала страной, «зависимой от Советского Союза».

    Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что республика должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны от Германии и от России.

    Коментарии (33)
    12 сентября 2023, 22:23
    На Западе рассказали об «истерике» Зеленского из-за саммита G20

    Rebelion: Зеленский после саммита G20 осознал, что Украина теряет союзников

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита «Двадцатки» начал осознавать, что вскоре лишится всех союзников, пишут западные СМИ.

    Украина, в адрес которой звучат призывы к проведению мирных переговоров и прекращению боевых действий, признает «усиливающуюся изоляцию», пишет испанское издание Rebelion, отмечая, что у Киева в этом конфликте «нет шансов на успех».

    «Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Поддержка Украины не упоминается в итоговом коммюнике саммита G20, что вызвало «гневную реакцию» со стороны киевского режима, считает автор статьи.

    Североатлантический альянс больше не может помогать «ослабленной украинской армии» финансово, поставками войск и советников, предоставлением наемников и оружия, заключает издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему саммит G20 в Индии может стать уникальным в случае приближения конфликта на Украине к завершению.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 14:02
    Минобороны: Поврежденные корабли ВМФ в Севастополе полностью восстановят
    Минобороны: Поврежденные корабли ВМФ в Севастополе полностью восстановят
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поврежденные после удара ракет со стороны киевского режима корабли Военно-Морского флота полностью восстановят, заявило Министерство обороны.

    Поврежденные в ходе ракетного удара корабли, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе, планируется полностью восстановить, заявило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что они продолжат боевую службу в составе своих флотов.

    В ночь на среду украинские военные нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО.

    Замглавы губернатора города Евгений Горлов уточнял, что в Севастополе повреждения в результате атаки получили восемь домов.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2023, 11:49
    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Bloomberg: Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит с обращением о положении в Евросоюзе и предложит принять в блок Молдавию и Украину, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, Еврокомиссия, как исполнительный орган Евросоюза, в октябре объявит о намерении провести официальные переговоры о вступлении в блок Украины и Молдавии, передает Bloomberg.

    Отмечается также, что решение возникло вследствие нахождения стран-участниц ЕС в страхе из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Кроме того, Bloomberg не исключает, что подобный шаг связан со стремлением составить достойную конкуренцию Китаю и США в экономической и технологической сферах, ввиду того, что многие опасаются возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.

    Касательно же Украины, спикер МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2023, 14:45
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки ударами авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ около Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.

    Потери противника на этом направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 205 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2023, 02:22
    Военкор США заявил о презрении Киева к жителям Донецка

    Военкор США Ланкастер: ВСУ намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке, так как презирают его жителей

    Tекст: Ольга Никитина

    Мирные жители ежедневно гибнут в результате украинских обстрелов по Донецку, многие дома и квартиры повреждены, рассказал американский военный корреспондент Патрик Ланкастер.

    Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подчеркнул, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам в Донецке намеренно.

    Киевский режим, как уверен военкор, презирает жителей Донбасса. При этом украинские власти заявляют, что этот регион якобы по-прежнему принадлежит им, отметил американский журналист, передает РИА «Новости».

    Говоря о контрнаступлении, Ланкастер отметил, что ВСУ занимают практически те же самые позиции, что в самом его начале. Вскоре придут морозы, а украинским войскам так и не удалось достичь каких-то успехов, заключил военкор США.

    Напомним, 10 сентября центр Донецка, в том числе район регионального избиркома, подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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