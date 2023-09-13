Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.0 комментариев
Глава «Sputnik Молдова» привел подробности своего выдворения
Глава «Sputnik Молдова» Денисов привел подробности выдворения из Молдавии
Руководителю «Sputnik Молдова» Виталию Денисову не позволили обжаловать решение о депортации из Молдавии и собрать собственные вещи, об этом он сообщил в интервью.
Молдавские власти подписали решение о выдворении из страны 8 сентября, а вручили его 13-го числа, когда уже истек срок обжалования, заявил Денисов RT.
Он отметил, что представители властей не контактировали с ним, хотя его номера телефонов и электронная почта им известны. На данный момент Денисов уже в Армении, вскоре он сядет на самолет, который вылетит в Москву. По его мнению, высылка из страны никак не повлияет на работу агентства. «Все будут делать своё дело профессионально, как и раньше. Это, наоборот, сплотит коллектив», - сказал он.
Руководителя «Sputnik Молдова» Денисова депортировали из Молдавии, также ему запретили въезд в страну на 10 лет. МИД России пообещал принять ответные меры в отношении Молдавии.