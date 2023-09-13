  • Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
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    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    22 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    9 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    11 комментариев
    13 сентября 2023, 16:03

    Глава ЦИК Памфилова: Выборы в новых регионах России прошли на высоком уровне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли на очень высоком уровне, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

    Памфилова добавила, что высокий уровень проведения выборов в новых регионах России также отметили международные эксперты, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин поразился мужеству избирателей и сотрудников избирательных участков в новых российских регионах.

    13 сентября 2023, 11:21
    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах

    Спикер МИД Захарова заявила, что Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш в связи с заявлениями МИД республики о том, что выборы в новых российских регионах якобы прошли незаконно, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Москве такие оценки сочли неприемлемыми, они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что диплинии азербайджанской стороне был проведен демарш, где российская сторона высказалась по этому поводу.

    Ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что выборы на присоединенных территориях РФ якобы проведены незаконно и не имеют юридической силы.

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    10 сентября 2023, 21:14
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России

    Депутат Госдумы Делягин рассказал о влиянии СВО на ход выборов

    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отличительной чертой этих выборов стала спецоперация, на фоне которой проходило голосование. Кандидатам при агитации приходилось учитывать взгляды и интересы такой категории граждан как участники СВО и их близкие, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее в ряде регионов России завершились кампании в рамках ЕДГ-2023.

    «Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

    Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий.

    «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности. При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности», – пояснил Делягин.

    Также Делягин привел в пример работу партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», членом которой он является. «У нас есть палата депутатов, которая полностью погружена в тему СВО, – пояснил он. – Я вполне допускаю, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» также ведут большую работу в этой сфере в прифронтовых регионах».

    Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – подчеркнул Делягин.

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Среди прочего, выборы прошли и в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    На выборах в Херсонскую думу уже завершился подсчет голосов. Победителем стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Она также добавила, что за КПРФ проголосовали 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один. Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей.

    Коментарии (8)
    11 сентября 2023, 01:21
    Иностранные эксперты: Для новых регионов выборы стали историческим моментом

    Иностранные эксперты отметили стремление жителей новых регионов России участвовать в выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на боевые действия, жители новых регионов России стремились проголосовать на выборах, чувствуется, что это исторический момент, заявил глава «Прусского общества Берлин-Брандербург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия), следивший за голосованием в новых регионах.

    Фолькер Фридрих Карла Чапке отметил особое настроение избирателей из новых регионов и организацию процесса. «Я чувствовал себя в полной безопасности, несмотря на то, что проходят боевые действия. Я видел людей в прекрасном настроении, люди приходят в красивой одежде. И чувствуется, что это действительно исторический момент», – сказал эксперт, выступая в площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Еще один электоральный эксперт, медиаобозреватель из Мексики Исраэль Гомес, который «только что вернулся из Запорожья», рассказал о том, как прошли выборы в Мелитополе. Он оказался «приятно удивлен тем, как люди голосовали», избиратели «приходили не только на участки, но и пользовались переносными урнами для голосования, которые приезжали к ним на дом».

    «Я рад находиться здесь сегодня с вами и иметь возможность рассказать о том, что видел, а именно – проинформировать Латинскую Америку, Мексику, откуда я родом, о том, что происходит в России, ведь в западных СМИ этой информации, этой правды не прочитаешь», – сказал он.

    Общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон рассказал о наблюдении за выборами в Херсонской области, где на один из избирательных участков прилетел дрон: «Однако люди все равно пришли на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Люди хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было раньше».

    Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах. «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны.

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    11 сентября 2023, 03:17
    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»

    Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах

    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность жителям столицы за поддержку на выборах. После обработки 85,22% протоколов участковых избирательных комиссий он набирает на выборах мэра 76,40% голосов избирателей.

    Собянин отметил, что пройден уже «огромный путь созидания», но еще предстоит «большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей». Он обещал предпринять все необходимые усилия, чтобы Москва «стала еще круче и краше».

    «Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи», – приводит его слова РИА «Новости».

    По предварительным данных ЦИК России, Собянин лидирует на выборах, второе место занимает депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (8,12%), третье и четвертое – вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов и Владислав Даванков (5,68% и 5,34%). Первый зампред руководителя фракции «Справедливая России – Патриоты – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев набирает 3,94%.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования. В ходе выборов прошло более 4 тыс. кампаний, которые впервые в истории охватили новые регионы страны.

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    10 сентября 2023, 17:59
    Глава ЦИК отметила храбрость зарубежных наблюдателей на выборах в новых регионах

    Глава ЦИК поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность международным экспертам, которые не побоялись существующего на Западе давления и приняли участие в наблюдении за выборами в новых регионах России, а также пригласила их приехать в марте для наблюдения за выборами президента.

    «Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю ту антироссийскую атмосферу, которая существует на Западе и во многих странах, не побоялись прессинга и давления. Вы очень храбрые люди, потому что для вас важна правда и желание не поддаваться манипуляциям, а увидеть все своими глазами... И как высококлассные специалисты в электоральной сфере, вы можете сделать откровенные и объективные выводы по выборам. Мы восхищаемся вашей храбростью и благодарим вас», – сказала Памфилова, слова которой приводятся на сайте РАПСИ.

    Глава ЦИК напомнила, что в марте 2024 года в России пройдут выборы президента.

    «Мы приурочим к выборам международную конференцию по электоральным процессам и вызовам. Если вы изъявите желание, то сможете поучаствовать и обменяться мнениями с коллегами из других стран. Также приглашаю вас приехать на выборы президента в качестве международных наблюдателей в любую точку России, мы открыты», – заключила Памфилова.

    В сентябрьских выборах приняли участие 33 международных эксперта из 21 страны, которые посетили избирательные участки в новых регионах РФ. Им удалось посетить около 40 избирательных участков.

    Напомним, избирательные участки на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

    Коментарии (0)
    11 сентября 2023, 06:18
    Воробьев победил на выборах губернатора Московской области

    Воробьев набрал более 83% голосов на выборах губернатора Московской области

    Воробьев победил на выборах губернатора Московской области
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах губернатора Московской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий, победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьев, следует из данных ЦИК России.

    Воробьев набирает 83,68% голосов, за него отдали свои голоса более 3 млн избирателей. Его соперники от КПРФ и ЛДПР Александр Наумов и Кирилл Жигарев получили 6,37% и 4,82% голосов избирателей. За Анатолия Никитина («Справедливая Россия – За правду») проголосовали 4,06%, передает ТАСС.

    Напомним, в Москве на выборах мэра лидирует действующий глава столицы Сергей Собянин. Он пообещал сделать Москву «еще круче и краше».

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    11 сентября 2023, 00:45
    «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны

    На выборах в Народный совет ДНР победу одержала «Единая Россия»

    «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны
    @ Первый Республиканский Канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Обработано 100% протоколов на выборах в Народный совет ДНР, «Единая Россия» набрала 78,03% голосов избирателей, свидетельствуют данные избиркома. Согласно итоговым подсчетам, «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах России.

    На выборах в Народный совет ДНР КПРФ набирает 6,43%, ЛДПР – 6,25%. «Справедливая Россия» – 3,27%, «Новые люди» – 5,14%, передает РИА «Новости».

    Данные избиркома опубликовал в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Напомним, на выборах в Херсонскую думу «Единая Россия» получила 74,86% голосов, на выборах депутатов заксобрания Запорожской области – 83,01%, на выборах в Народный совет ЛНР – 74,63%.


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    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    11 сентября 2023, 11:42
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах

    Шеслер: Жители новых регионов проголосовали за будущее в России

    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ, новые регионы продемонстрировали очень высокую явку. Это объясняется желанием еще раз подтвердить, что их выбор в пользу России оказался верным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в России завершился ЕДГ-2023. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области впервые голосовали в составе РФ. Во всех регионах победила «Единая Россия»

    «Жители новых регионов с особым трепетом отнеслись к возможности поучаствовать в выборах. Для них это первое голосование в составе России. Они ощущают ответственность за будущее своей малой Родины, поэтому и пошли на избирательные участки. Это демонстрация поддержки действий федеральной власти», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И на эти процессы не смогла повлиять даже угроза обстрелов со стороны ВСУ. Наоборот, опасность не только закалила людей, но и подстегнула их желание принять участие в выборах. Это принципиальный момент: есть российская власть, которая защищает, и есть прошлые «хозяева», отголоски взаимодействия с которыми, в виде летящих снарядов, необходимо преодолеть», – отмечает собеседница.

    «Сделать это можно исключительно за счет еще более плотной интеграции в состав России. Участие в прошедших выборах воспринимается местным населением как важный шаг на пути трансформации регионов. Этим же объясняется и победа «Единой России», – подчеркивает эксперт.

    «Для жителей этих территорий, партия власти является относительно новой. Фактически, ей еще только предстоит оправдать то доверие, которое выразили граждане. Население связывает с действиями «Единой России» качественные перемены в своей жизни и надеется, что в будущем их города станут еще лучше», – считает Шеслер.

    «Многие в новых регионах приятно удивлены уровнем социального обеспечения, который приносит Россия на эти земли. Например, люди удивляются истинно бесплатной медицине. Никто не просит закупать шприцы, йод, наволочки и другие «расходники». Пациентов кормят хорошими обедами, а не перловой баландой, как на Украине», – уточняет собеседница.

    «Преобразились и школы. В сентябре детей встретили ухоженные классы, а к учебным заведениям проложили асфальт. Эти вещи привычны для большой России, но жители новых регионов впервые сталкиваются с подобным отношением. Конечно, они связывают эти достижения с правительством РФ, которое прочно ассоциируется с «Единой Россией», – резюмирует Шеслер.

    Накануне в новых регионах России завершились выборы в рамках единого дня голосования. В ДНР участки закрылись в 15.00, так как большинство желающих к этому моменту успели выразить свое мнение. Схожая ситуация наблюдалась и в ЛНР, где процедура завершилась в 16.00. По словам зампредседателя избиркома республики Марианны Сумской важное мероприятие было проведено «без происшествий».

    При этом во всех регионах отмечается высокая явка. В ДНР показатель превысил 76%, в ЛНР – 72,5%, а в Запорожской и Херсонской областях – более 66% и 65% соответственно. Об этом сообщает ТАСС. Желание граждан поучаствовать в выборах отмечают и иностранные наблюдатели. Так, глава «Прусского общества Берлин – Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия) отметил, что жители стремились отдать свой голос, несмотря на боевые действия.

    По его словам, выборы ощущались как значимый исторический момент. В то же время, его коллега из Исландии, Конрад Магнуссон, рассказал о том, что на один из участков в Херсонской области прилетел дрон. «Однако люди все равно пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг. Они хотят быть частью РФ и не желают возвращаться к тому, что было раньше», – подчеркивает он.

    В голосовании во всех новых регионах  победила «Единая Россия».  Так, на выборах в Народный совет ДНР партия показала результат 78,03%, в Херсонской области – 74,86%, в Запорожской – 83,01%, а в ЛНР – 74,63%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД оценила первые итоги прошедшего Единого дня голосования.

    Коментарии (10)
    10 сентября 2023, 21:55
    Минченко перечислил самые интересные кампании в регионах России

    Политолог Минченко указал на особенности выборов в Хакасии, Якутии и Красноярске

    Минченко перечислил самые интересные кампании в регионах России
    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В ходе текущего избирательного цикла самые интересные кампании прошли в Хакасии, Якутии и Красноярске. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя ход ЕДГ-2023.

    Текущая кампания не представляла больших вызовов для российской политической и электоральной системы, однако партии столкнулись с тем, что им стало сложнее быть непохожими друг на друга, считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

    Политолог также перечислил самые интересные региональные кампании. Первая – в Хакасии. Однако после того, как Сергей Сокол из-за болезни снял свою кандидатуру, кампания утратила свою уникальность.

    «Вторая интересная кампания прошла в Якутии. На момент разговора там еще сохраняется интрига, касающаяся второго места. Пока неясно, кто набирает больше: «Новые люди» или коммунисты», – указал собеседник.

    «Третья – это выборы в горсовет в Красноярске. В прошлый раз «Единая Россия» там проиграла по спискам ЛДПР, но в этот раз единороссы выиграли все 17 округов. Отрыв «Единой России» от ЛДПР в два раза», – отметил Минченко.

    Такой результат он связывает с несколькими факторами: «Во-первых, качественный политический менеджмент – там очень сильный вице-губернатор Сергей Пономаренко». Во-вторых, продолжает политолог, список на выборах возглавил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, «с которым избиратели связывают большие надежды».

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Так, в Хакасии, по данным РИА «Новости», действующий глава Валентин Коновалов лидирует с результатом 63,02% на 21.45 мск.

    В Якутии, где, среди прочего, выбирали главу региона, лидирует Айсен Аваков («Единая Россия»), на 21.45 мск – 79,38% голосов избирателей. По сообщениям местных СМИ, обработано уже больше половины протоколов.

    В Красноярском крае на выборах главы региона лидирует действующий губернатор Михаил Котюков. За него свой голос отдали 70,42% избирателей (21:45 мск). Также в регионе прошли довыборы в Госдуму и гордуму.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 17:14
    Политолог объяснил фиаско «Умного голосования» на выборах в России

    Политолог Павел Данилин: «Умное голосование» потерпело фиаско и не смогло навредить выборам в России

    Политолог объяснил фиаско «Умного голосования» на выборах в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прошедшие выборы отметились высокой явкой, показывающей консолидацию общества вокруг власти, а также провалом КПРФ, ренессансом ЛДПР и фиаско «Умного голосования», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В прошедшее воскресенье в России прошел единый день голосования.

    «Умное голосование провалилось по всей стране. В основном его пытались использовать в Екатеринбурге», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «И надо сказать, что ни один из выдвинутых представителем команды Навального* кандидатов не прошел в Екатеринбургскую городскую думу. Это полное фиаско Волкова* и его клевретов, которые пытались мешать избирательному процессу», – добавил Данилин.

    «Кроме того, высокий результат «Яблока» на выборах в Екатеринбургскую гордуму связан с тем, что практикующие «умное голосование» псевдополитики просчитались – «Яблоко» не любит Навального и его команду. И в этом отношении провал «умного голосования» можно считать решенным. Также важно, что «умное голосование» пытались использовать в ходе выборов в новых регионах, но там тоже все было неудачно», – указал он.

    Выборы показали и снижение поддержки КПРФ, что объясняется сразу несколькими факторами. «Во-первых, от КПРФ откололся электорат леволиберального толка. Во-вторых, коммунисты так и не смогли сделать какое-то внятное предложение своему избирателю. В-третьих, партия совершила ошибку, сконцентрировав все внимание на Хакасии. Тем самым она упустила целый ряд регионов. К тому же, на провал коммунистов повлиял и ренессанс ЛДПР: партия забрала часть патриотического электората у КПРФ», – отметил спикер.

    «Что касается высокой явки, то она является показателем одобрения политики как лично главы государства, так и его последних решений. Высокая явка показала соответствующий уровень консолидации общества вокруг власти и флага. То, что люди пошли на выборы, особенно в новых регионах, показывает, что они поддерживают политику президента», – резюмировал собеседник.

    Напомним, в единый день голосования прошло более 4,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня, в голосовании приняли участие более 45 млн избирателей. Средняя явка – 43,5%, это очень высокий показатель на выборах аналогичного уровня, самая высокая явка с 2017 года, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что прошедшие выборы в России отметились рядом особенностей. Среди них – значительное усиление «Единой России», неожиданные успехи ЛДПР и «Новых людей», падение популярности СР и распад «красного пояса» КПРФ.

    *включены в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

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    11 сентября 2023, 00:34
    Собянин набрал почти 2,45 млн голосов, обработан 91% протоколов

    На выборах мэра Москвы Собянин набрал почти 2,45 млн голосов, обработан 91% протоколов

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах мэра Москвы действующий глава города Сергей Собянин набрал 2 млн 444 тыс. 918 голосов, обработано 91,3% протоколов, свидетельствуют данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

    Леонид Зюганов от КПРФ набрал 261 тыс. 323 голоса, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов – 181 тыс. 025 голосов, передает ТАСС.

    Кроме того, Владислав Даванков («Новые люди») получил более 170 тыс. голосов, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – более 126 тыс.

    Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала, что около 3,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах в российской столице.

    Напомним, Собянин поблагодарил москвичей за поддержку. «Мы все взяли огромный груз ответственности на себя. Если нам избиратели доверят, впереди нас ждет большая, сложная, трудная и важная работа», – сказал мэр.

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    10 сентября 2023, 23:14
    Медведев призвал «Единую Россию» готовиться к президентским выборам

    Медведев указал «Единой России» на необходимость готовиться к президентским выборам «с завтрашнего дня»

    Медведев призвал «Единую Россию» готовиться к президентским выборам
    @ кадр из видео «Вы слушали маяк»

    Tекст: Антон Антонов

    Актив «Единой России» должен готовиться к президентским выборам, «начиная с завтрашнего дня», заявил замруководителя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Медведев назвал избирательную кампанию весьма успешной для «Единой России». Он подчеркнул, что «впереди президентские выборы – это главные выборы в нашей стране». «Естественно, у нас есть актив, который должен будет работать уже прямо, ну, начиная с завтрашнего дня для того, чтобы подойти к президентским выборам отмобилизованно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Медведев выразил благодарность «всем, кто пришел на новых территориях и отдал свой голос» вне зависимости от того, за кого именно голосовали избиратели. По его словам, «в данном случае это еще один факт голосования за то, чтобы находиться внутри одной страны». Он заявил, что нужно «поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти – это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется».

    Как подчеркнул Медведев, хотя «голос каждого избирателя, безусловно, ценен», но голоса жителей новых регионов имеют для «Единой России» абсолютное значение, поскольку стали не только «мандатами доверия», но «актами гражданского мужества».

    В условиях боевых действий участие в голосовании – это «тоже вклад в победу», ведь «дееспособные органы власти – это мощнейший ресурс достижения цели», сказал Медведев. В связи с этим он поблагодарил всех граждан России вне зависимости от их политических предпочтений за участие в голосовании.

    Он подчеркнул, что впереди – полноценная постоянная сложная работа по выполнению предвыборных обещаний, у «Единой России» есть «опыт исполнения своих обещаний, иначе бы за партию никогда не стали голосовать». «Мы партия дела, и именно поэтому мы достигаем успехов», – сказал Медведев. Он поздравил партийцев с состоявшимися выборами. Медведев отметил, что от партии баллотировались 100 участников спецоперации.

    Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. В ходе выборов прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы – в четырех округах, выборы высших должностных лиц регионов – в 21 субъекте, выборы депутатов законодательных органов – в 20 субъектах, выборы главы административного центра – в одном субъекте, выборы депутатов представительных органов административных центров – в 16 субъектах.

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    10 сентября 2023, 20:25
    Политолог: Дальний Восток на выборах консолидировался вокруг партии власти

    Политолог Кислицына: Активная работа «Единой России» на Дальнем Востоке конвертировалась в отличный результат

    Политолог: Дальний Восток на выборах консолидировался вокруг партии власти
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дальний Восток долгое время считался проблемным регионом с высоким протестным потенциалом. Однако в этом избирательном цикле он перешел в разряд макрорегионов с высоким уровнем консолидации вокруг партии власти. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Дарья Кислицына, комментируя предварительные итоги выборов на Дальнем Востоке.

    «Сейчас становится понятно – врио, которые ранее были назначены президентом на Дальнем Востоке, уверенно идут к победе. Я полагаю, что во всех регионах ДФО у кандидатов будут показатели выше 70%», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    «Отдельного внимания заслуживает ситуация вокруг партии власти. Дальний Восток из протестного и проблемного региона, коим его ранее активно считали, перешел в разряд макрорегиона с высоким уровнем консолидации и поддержки федеральной власти», – добавила политолог.

    «Особенно ярко этот тренд проявился в Якутии, где предвыборная борьба была непростой. В республике состоялись три больших кампании – по выборам главы региона, республиканского парламента и гордумы Якутска. Команда Айсена Николаева вызов приняла и справилась с ним очень уверенно — по первым данным ЦИК, действующий глава набирает порядка 70% голосов», – отмечает собеседница.

    «Активная работа «Единой России» также конвертировалось в хороший результат: согласно текущим подсчетам ЦИК, партия власти получает почти 60% голосов на выборах в республиканский парламент. Градус протестных настроений упал», – подчеркивает эксперт.

    «Также для Дальнего Востока актуализировалась практика трехдневного голосования. Почти во всех регионах федерального округа были очень высокие показатели явки. Вместе с тем, сохранена и классическая традиция голосования в воскресный день», – замечает политолог.

    «И последний важный аспект – легитимность. Во всех регионах округа работало большое число наблюдателей. Например, на Чукотке их было свыше 300 человек, а в Якутии – более 5,5 тыс. Можно с уверенностью сказать, что выборы на Дальнем Востоке прошли максимально прозрачно и являются легитимными», – заключила Кислицына.

    Ранее на Дальнем Востоке завершилось трехдневное голосование. Так, в Якутии, по данным ЦИК на 18.00 по местному времени, явка составила 45,37%. В Приморье на выборах губернатора по предварительным данным проголосовали 43%, пишет РБК. Отмечается, что после обработки 80% протоколов лидирует действующий губернатор Олег Кожемяко («Единая Россия»).

    Более 60% «Единая Россия» по предварительным данным получает на выборах в Законодательное собрание Иркутской области и Народный хурал Бурятии.

    В Хабаровске после подсчета 89,73% протоколов лидирует действующий градоначальник Сергей Кравчук («Единая Россия»). У него 45,53% голосов. На выборах в Амурской области после подсчета 73,99% протоколов лидирует Василий Орлов («Единая Россия»). У него 83,37%.

    На выборах губернатора Магаданской области лидирует действующий губернатор Сергей Носов («Единая Россия»). У него 72,31% голосов после обработки 96% протоколов.

    Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов («Единая Россия») лидирует на выборах губернатора региона с 70,82% голосов после обработки более 89% протоколов. По итогам трех дней явка составила 51,87%.

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    11 сентября 2023, 15:50
    Эксперт оценил итоги выборов в Хакасии

    Потуремский: Развитие Хакасии будет во многом определяться законодательной властью

    Сложившаяся конфигурация власти в Хакасии пойдет республике на пользу, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

    Напомним, кандидат от «Единой России» Сергей Сокол был вынужден снять свою кандидатуру перед выборами по состоянию здоровья. В итоге, победу одержал действующий губернатор – кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Он получил чуть более 60% голосов. При этом законодательная власть региона и столицы республики оказалась под контролем «Единой России».

    Оценивая итоги прошедшей кампании, Потуремский отмечает сомнительную легитимность губернаторской позиции, передает «ИА Хакасия». «Для безальтернативного кандидата, при всем уважении к оставшимся участникам губернаторской гонки, 63% – так себе результат. Называть его лидером с серьезной электоральной поддержкой я бы не стал», – говорит он.

    Аналитики отмечают, что на фоне снятия кандидатуры Сокола многие его сторонники просто отказались от волеизъявления: кто-то не пришел на избирательные участки, кто-то выразил протест, испортив бюллетень, отмечают в Хакасском региональном отделении «Единой России».

    В этом году жители Хакасии испортили рекордное количество бюллетеней – 16 451 штук (10% от общего числа проголосовавших). «Несмотря на то что исполнительная власть в регионе сосредоточилась в руках представителя КПРФ, дальнейшее развитие республики будет во многом определяться властью законодательной», – уверен Потуремский.

    «Единая Россия» сформировала в регионе сильное ядро: большинство в Верховном Совете республики и в городском совете Абакана. У партии есть стратегия развития, поддержанная на уровне правительства страны. Эти факторы, по мнению политолога, создают эффективную конфигурацию власти в регионе, партийную конкуренцию, которая будет работать в интересах жителей республики.

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