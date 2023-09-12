По делу о вымогательстве у хакеров 1 тыс. биткоинов арестовали второго фигуранта

Генерал авиации: Посадка самолета в поле – высший уровень профессионализма пилотов

Герой России Липовой: Экипаж лайнера Сочи – Омск показал высочайший профессионализм, совершив посадку на пшеничном поле

Tекст: Илья Абрамов

«Современный пассажирский самолет включает целый комплекс сложных автоматизированных систем. Однако такая машина не предназначена для посадки на неподготовленную взлетно-посадочную полосу. При приземлении в поле авиалайнер может перевернуться или скапотировать», – сказал Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации.

«В данной ситуации самолет остался цел только благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа. Они смогли найти пшеничное поле и посадить на него машину. И я говорю о высокой компетентности не только пилотов, но и всех членов команды», – подчеркивает собеседник.

На фоне инцидента с рейсом Сочи – Омск собеседник вспомнил и о случае 2019 года, когда пилоты смогли посадить лайнер на кукурузное поле. «Надо понимать, что эти происшествия достаточно разные. Хотя летчики и тогда, и сейчас поступили профессионально», – отмечает он.

«Сегодня борт летел более горизонтально. У летчиков было несколько секунд, чтобы среагировать и выбрать место для посадки. В случае с «чудом на кукурузном поле» у экипажа не оставалось времени на размышления, так как самолет падал и существовал риск удара носом», – резюмировал Липовой.

Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.

СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.

«Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

«Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.

Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».