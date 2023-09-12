Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
Россия предложила ежемесячно обсуждать в СБ ООН поставки оружия Киеву
Небензя сообщил о предложении России ежемесячно обсуждать в СБ ООН поставки оружия Киеву
Россия предложила Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования конфликта почти каждый месяц, заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя.
По словам Небензи, текущее заседание созвали для того, чтобы обсудить как отразится безудержная накачка оружием подопечных в Киеве, и как это повлияет на урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».
«Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров между странами и будет иметь отрицательных эффект.