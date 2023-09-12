Британцы пожаловались на шум от украинских военных

Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

«Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

«Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

«Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

«А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.