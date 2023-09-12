Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
Британцы пожаловались на шум от украинских военных
Британские военные инструкторы на треть сократили время подготовки украинских военнослужащих на базе Лидд в английском графстве Кент из-за жалоб местных жителей на шум, сообщила The Times.
Жители городка Лидд, рядом с которым располагается база, пожаловались властям на дым и звуки взрывов на армейском полигоне. Министерству обороны пришлось пойти на уступки и сократить на треть время подготовки и учений, передает ТАСС.
Как заявил командир базы подполковник Марк Пауэлл, в британских вооруженных силах хотят сохранить добрые отношения с жителями города.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».