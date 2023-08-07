Пленный: Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказываются воевать

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он рассказал, что перед наступлением на Старомайорское рядом с их частью находились «британцы», которые на самом деле были призванные из Одесской области и прошедшие обучение в Британии военные, передает РИА «Новости».

Романюк рассказал, «британцы» были обучены лучше, лучше экипированы, однако, несмотря на это показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. По его словам, в один момент «британцы» вообще отказались выходить на передовую, хотя их заставляли и требовали, чтобы они шли.

Ранее Daily Express сообщала, что Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества.