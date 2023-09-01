Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.4 комментария
Боррель: ЕС обучит до конца года 40 тыс. украинских солдат
Министры иностранных дел стран Евросоюза поддерживают планы расширения европейской миссии по обучению военнослужащих вооруженных сил ВСУ и уже одобрили решение об обучении 40 тыс. украинских солдат, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Об этом Боррель заявил после консультаций с главами МИД стран ЕС в испанском Толедо вечером в четверг, 31 августа. До этого предполагалось обучить 30 тыс. украинских солдат. Отмечается, что эта цель будет выполнена уже в октябре.
Ранее пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении.
Напомним, в начале августа британские инструкторы ВСУ потеряли автомат на учениях в Англии.