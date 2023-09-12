Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: Для спортсменов имеет значение флаг, но каждый сам должен принимать решение
Путин: Для спортсменов имеют значение флаг и гимн, но каждый должен сам принимать решение
Президент Владимир Путин уверен, что для спортсменов имеют значение флаг и гимн, но каждый человек должен сам принимать решение насчет своего гражданства.
«Я никого не осуждаю. Но просто для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны, поднимается флаг – это тоже имеет значение. Но в конечном итоге каждый человек делает собственный выбор», – передает ТАСС ответ Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума на вопрос модератора о том, понимает ли он этих людей.
Ранее замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что свыше 100 российских атлетов решили изменить гражданство, чтобы попасть в сборные других стран доя выступления на международных соревнованиях.