Путин заявил об организации ежегодного турнира по киберспорту на Дальнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнования высокого уровня в России способствует продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом. Первый турнир пройдет уже в конце 2023 года. Прошу IT-компании, компании с госучастием, обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его», – передает ТАСС слова Путина.

По его словам, одна из лучших практик по развитию творческих индустрий, например, архитектуры и промышленного дизайна, сложилась в Якутии.

Еще несколько слов о формировании новых отраслей Дальнего Востока. В конце мая прошла выставка «Развитие креативной экономики в России», тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии благодаря усилиям региональных властей, инициативе самих бизнесменов сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий. Например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что опыт этого региона ляжет в основу подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты России.