Путин пообещал рассмотреть возможность использовать резервные средства для предотвращения ЧС

Путин: В России рассмотрят возможность использовать резервные средства для предотвращения ЧС

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы рассмотрим предложения, связанные с использованием резервных средств или ресурсов. Сегодня можно что-то использовать только при наступлении ЧС, а лучше использовать (заранее)? чтобы не наступило тяжелых последствий», – передает ТАСС слова Путина на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

Президент добавил, что строительство на подтопляемых территориях вестись не должно, но введение официального полного запрета сопряжено с рядом сложностей.

Путин напомнил, что запрет строительства на таких территориях давно обсуждается и сегодня это носит «рекомендательный характер».

«Хотя на практике, когда я общаюсь с руководителями регионов, даже муниципалитетов, всегда говорю о том, что нельзя давать разрешениz (на строительство) на подтопляемых землях – одни проблемы», – заметил Путин. «Конечно, лучше не давать разрешение, во всяком случае, на новое строительство, там, где это опасно, на землях, которые затопляются. Но полный запрет – здесь, вы сами сказали, есть определенные сложности», – констатировал президент.