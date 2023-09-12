Карты «Мир» собрались запустить в Индии, Китае и Таиланде

Замглавы МИД Руденко: Тема внедрения карт «Мир» обсуждается с Индией и Китаем

Tекст: Ольга Никитина

Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что вопрос запуска карт «Мир», в частности, в Таиланде сейчас находится в процессе проработки и обсуждается по линии центральных банков двух стран, передает ТАСС.

В середине июля глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что обсуждал с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос использования карт платежной системы «Мир» в стране.

Кроме того, Руденко не исключил, что в будущем может начать действовать безвизовый режим между Россией и Китаем.

Также Руденко сообщил, что Москва и Нью-Дели намерены продолжать расчеты в национальных валютах. Индийская сторона, по его словам, будет предлагать варианты решения проблемы с зависшими деньгами на счетах российских компаний.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал, что у российских экспортеров на счетах в индийских банках скопилось огромное количество рупий. По его словам, профильные ведомства и правительства России и Индии договариваются о возможности взаимовыгодного инвестирования.