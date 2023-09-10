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Лавров: У российских экспортеров в индийских банках огромное количество рупий
Глава МИД Лавров: У российских экспортеров на счетах в индийских банках скопилось огромное количество рупий
У российских экспортеров на счетах в индийских банках скопилось огромное количество рупий, профильные ведомства и правительства России и Индии договариваются о возможности взаимовыгодного инвестирования, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава МИД заявил по итогам саммита G20, что у российских экспортеров на счетах в индийских банках огромное количество рупий. По его словам, сейчас соответствующие ведомства и правительства России и Индии договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования, передает ТАСС.
Лавров также отметил начавшийся процесс дедолларизации. По его словам, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге принято решение поручить центральным банкам и министерствам финансов рассмотреть возможность расширения использования национальных валют во взаимных расчетах и подготовить рекомендации о создании альтернативных платежных платформ. «Это шаг к тому, чтобы не зависеть от расчетных структур, которые целиком контролируются долларом, евро и прочими», – пояснил министр иностранных дел России.
Ранее Лавров назвал переломным саммит G20 в Нью-Дели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как единая валюта БРИКС поможет пережить кризис.