Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.0 комментариев
Во Франции признали подготовленность России к контрнаступлению Украины
Глава МИД Франции Колонна: Россия хорошо подготовилась к контрнаступлению Украины, создав множество линий обороны
Контрнаступление Украины оказалось сложнее, чем рассчитывал Киев, в том числе потому, что Россия была хорошо подготовлена, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
Колонна отметила в эфире радиостанции RMC, что, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, осуществить контрнаступление оказалось сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. При этом, по ее словам, контрнаступление Украины не остановлено, но оно идет трудно, оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы, передает РИА «Новости».
Министр отметила, что приоритетом Украины остается поставка вооружений, поэтому Франция в ходе недавнего визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Париж решила увеличить военную помощь Киеву. Колонна уточнила, что Франция уже поставила Украине артиллерию, боеприпасы, но можно поставлять еще больше. По ее словам, также существует вопрос ремонта поставленных вооружений. «Эту работу мы также усилим», – сказала она.
Глава МИД Франции напомнила, что Париж работает над двусторонним соглашением о безопасности с Украиной, которое должно быть закончено «к концу года».
Ранее в Германии заявили о пессимизме на Западе по поводу контрнаступления Украины.