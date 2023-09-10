Политолог Баширов: «Единая Россия» подтвердила и укрепила свои позиции в Сибири

Tекст: Олег Исайченко

«Сибирь традиционно заканчивает голосовать в числе первых. Примечательно, что там, среди прочего, проходили выборы губернаторов. Важно будет посмотреть, какие результаты покажут те кандидаты, которые подтверждали свои полномочия, а затем сравнить их с показателями прошлого электорального цикла», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Также люди выбирали тех, кто пребывал в статусе врио, например в Красноярском крае. И, конечно, гораздо больше проходило выборов в региональное заксобрание и на уровне муниципалитетов. Наибольший интерес тут представляют крупные города», – продолжил он.

«Подсчеты еще идут, поэтому пока разумно будет говорить именно о трендах. На данном этапе они говорят нам о том, что «Единая Россия» сохраняет уверенные позиции, а где-то даже усиливает их. Идет очень сложная борьба у коммунистов», – указывает собеседник.

«Также, несмотря на то, что ЛДПР лишились яркого лидера в лице Владимира Жириновского, опасения просадки партии не оправдались. И тут подтверждается старая политологическая теория о том, что лидеры важны для партии, но куда важнее идеология. И с этой точки зрения ЛДПР, лично для меня, более цельная, нежели коммунисты», – заключил Баширов.

Ранее в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, а также Новосибирской и Кемеровской областях планово закрылись избирательные участки.

Так, в Хакасии, выбирали главу региона и депутатов Верховного Совета республики Хакасия. Как отмечает РИА «Новости», явка составила 36,7%. На пост главы три претендента: Валентин Коновалов от КПРФ, Михаил Молчанов от ЛДПР и Владимир Грудинин от «Коммунистов России».

В Красноярском крае также выбирали губернатора. Помимо этого, гражданам предстояло избрать депутатов горсовета, Госдумы и краевого парламента. На пост главы региона претендовали нынешний врио Михаил Котюков из «Единой России», Максим Маркерт от «Справедливой России-Патриоты-За правду», Андрей Новак от КПРФ, Александр Глисков из ЛДПР и Ирина Иванова от «Зеленых». Явка на 18.00 мск – 33,47%.

В Алтайском крае выбирали губернатора. На пост претендовали действующий глава Виктор Томенко («Единая Россия), Евгения Боровикова («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Явка составила 25,91%.

В Новосибирской области с пятницы по воскресенье также проходили выборы главы региона. На пост претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников («Единая Россия»), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»). На 18.00 мск явка – 27,33%, а с учетом ДЭГ – 29,66%.

В Кемеровской области-Кузбассе избирали сразу губернатора и депутатов заксобрания кемеровской области. За пост главы Кузбасса боролись четыре кандидата: действующий губернатор Сергйе Цивилев («Единая Россия), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») и Екатерина Грунтовая (КПРФ).