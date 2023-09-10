Хакеры пытались взломать систему ДЭГ более 20 тыс. раз

Памфилова: Система ДЭГ подверглась кибератакам более 20 тыс. раз

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Памфилова, атаки на систему ДЭГ продолжаются, за прошедшие два дня произошло уже более 20 тыс. таких атак. Она подчеркнула, что их основной целью является попытаться сорвать именно дистанционное электронное голосование, передает ТАСС.

По ее словам, в ЦИК поступило 281 обращение о возможных нарушениях, из них 104 касались недостатков организации голосования в Москве, пишет РИА «Новости».

Остальные обращения, по данным главы ЦИК, касались возможных нарушений, связанных с вопросами агитации, информирования о месте голосования, оборудования избирательных участков, защиты прав наблюдателей, и носили в основном единичный характер.

Она уточнила, что на данный момент на горячую линию позвонили 3395 человек, основная часть была от избирателей Москвы.

Ранее Памфилова сообщила, что участие в ДЭГ приняли более 3 млн избирателей в 25 российских регионах.

В воскресенье Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил о начале финального дня голосования на выборах мэра в столице, ночью продолжалось электронное голосование, которое проходило спокойно, замечаний не было.