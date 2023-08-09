Одно из таких расследований опубликовал основатель проекта «UkrLeaks», экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, сообщает «Газета.ru». В нем говорится, что на Украине действует структура, организующая вывоз детей в Великобританию. По словам автора, эти дети якобы становятся жертвами сексуального насилия со стороны представителей аристократических семей.



В расследовании называются имена сотрудников госструктур Украины, оказывающих содействие в перевозке детей, и представителей британской стороны. В частности, приводится имя бывшего сотрудника СБУ Сергея Борисова, который, как пишет автор расследования, является организатором вывоза детей. По данным Прозорова, Борисов отбирает детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, используя свои связи в ювенальных службах полиции и госорганах Украины.

На выбранных детей готовят необходимый пакет документов для выезда за границу, в качестве предлога указывается эвакуация из зоны боевых действий, лечение в британских клиниках или обучение в учебных заведениях.

Еще одно расследование, автором которого является украинская журналистка Алена Клочко, говорит о том, что в США украинских детей вывозят для медицинских целей. По ее данным, соответствующие организации занимаются вывозом детей с тяжелыми врожденными и приобретенными психическими заболеваниями под видом помощи им. При этом интерес представляют дети, у которых на Украине нет ни родственников, ни опекунов.

В материале сказано, что главным организатором вывоза украинских детей в США является исполнительный директор компании Noetic International Inc Джонна Хоулмен, которая якобы координирует социальные программы по вывозу граждан иностранных государств из кризисных регионов мира. Также Клочко рассказывает о деятельности религиозных организаций, которые подключаются к вывозу украинских детей.

Расследования о тайных операциях американских НКО на территории Украины опубликованы и в нидерландских СМИ. В частности, в издании Frontnieuws напечатало статью на основе информации из внутренних документов от бывшего сотрудника НКО EXITUS, где говорится, что перед поездкой на Украину сотрудники EXITUS изучают болезни детей и составляют подробные списки с фотографиями. После этого детей доставляют в приемные семьи США. Автор материала пишет, что некоторые такие семьи связаны с медицинскими учреждениями, занимающимися изучением генетических заболеваний и производством лекарств.

Журналисты допускают, что в США могут проводиться исследования с участием детей с генетическими дефектами для изготовления вакцин и препаратов.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что спецподразделение полиции Украины «Белый ангел» насильственно вывозило детей, включая сирот, из Артемовска (Бахмута).