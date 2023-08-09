  • ФСБ задержала подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму
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    Нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС
    Умерла Вера Васильева
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    Генерал объяснил использование автодорог украинской авиацией
    В Подмосковье уничтожены два украинских беспилотника
    ВСУ перебросили заградотряд «Железные волки» под Красный Лиман
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    Госдеп открестился от принуждения Украины к боевым действиям
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    16 комментариев
    Новости
    10:47Путин внес в Думу проект об отмене информирования СЕ о введении военного положения

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона, отменяющего необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положений.

    10:40Началось строительство первой очереди кампуса СахалинTech

    Старт строительству первой очереди университетского кампуса СахалинTech дали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    10:37ФСБ задержала подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму

    ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего в июне подрыв газопровода в Крыму, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    10:25Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    10:10Житель Белгородской области пострадал из-за падения неустановленного объекта

    Житель села Колотиловка пострадал в связи с падением неустановленного объекта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    10:05Китай и Россия высказали претензии Японии из-за плана сброса воды с АЭС «Фукусима»

    Китай и Россия передали Японии список технических проблем в связи с ее планами осуществить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», сообщил МИД КНР.

    09:53В США объяснили, почему в Японии не стали называть виновника атомных бомбардировок

    Японские политики и генсек ООН Антониу Гутерриш «забыли» упомянуть виновника катастрофы в Хиросиме, так как испытывают страх перед США, заявила независимый кандидат в Сенат Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

    09:46В кабмине не поддержали снижение стоимости ОСАГО для российских автомобилей

    Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова, которым предлалось снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства.

    09:31Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

    Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщил представитель Московского академического театра сатиры.

    09:25ВСУ накрыли ударами центр Горловки

    Центр Горловки находится под огнем со стороны ВСУ, один из снарядов попал в здание школы, оно повреждено, сообщает мэр города в ДНР Иван Приходько.

    09:16Финский фестиваль разорвал партнерство с Heineken из-за работы компании в России

    Организаторы финского музыкального фестиваля Flow, который должен пройти 11-13 августа в Хельсинки, отказались от партнерства с голландской пивоваренной компанией Heineken, поскольку та не прекратила деятельность на территории России, говорится в заявлении на сайте фестиваля.

    09:09Генконсул России: Белый дом отклоняет запросы дипломатов на рабочие поездки в США

    Белый дом отклоняет запросы генконсульства России в Хьюстоне на рабочие поездки за пределами ограничительной 25-мильной зоны, заявляет генконсул Александр Захаров.

    08:58ВСУ перебросили заградотряд «Железные волки» под Красный Лиман

    Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ «Железные волки», который часто выступает в роли заградотряда, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    08:42Участники СВО приступили к подготовке операторов БПЛА

    Участники спецоперации и ветераны конфликта в Донбассе вошли в число инструкторов по подготовке операторов БПЛА военного назначения на базе Севастопольского госуниверситета, где стартовал новый курс, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, который возглавил делегацию инструкторов региона.

    08:28В Роскомнадзоре назвали способ избежать утечек персональных данных

    Роскомнадзор дал рекомендацию операторам персональных данных сразу после обработки и использования избавляться от них, вместо того, чтобы хранить, заявил замглавы ведомства Милош Вагнер.

    9 августа 2023, 10:25

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (21)
    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

    Коментарии (30)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (17)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 11:52
    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Военный переворот на Украине является вопросом времени

    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота
    @ Nathan Howard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ложь президента Украины Владимира Зеленского и небылицы о «небесном щите» может привести к военному перевороту в стране, это вопрос времени, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макговерн обратил внимание на то, что Зеленский в видеообращениях миру и своему народу стал чаще упоминать некий небесный щит ВСУ, состоящий из систем западных ПВО и авиации, который защищает от российских ракет, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что у Украины нет средств для отражения российских авиаударов, а Зеленский просто лжет, чтобы добиться поддержки Запада, что может прийти к военному перевороту и бунту внутри ВСУ.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 13:42
    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России

    Военный эксперт Козюлин: Зеленский намеренно преувеличивает силу украинского флота для западной аудитории

    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина способна доставить некоторые проблемы Черноморскому флоту России, но речь идет о неприятных уколах, а не о тотальном уничтожении. И мы должны быть готовы отразить любые атаки противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    «Украина способна создать в Черном море угрозы для России. Однако Зеленский явно пытается сохранить «хорошую мину при плохой игре», выдавая для западной аудитории желаемое за действительное», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Черноморский флот (ЧФ) России в несколько раз превосходит по своей мощи остатки украинских сил. У ВСУ имеются подводные и надводные дроны, которые способны доставить определенные трудности нашим кораблям. Но в данном случае уместнее говорить о неприятных уколах, нежели о каком-то тотальном разгроме», – отмечает эксперт.

    «В настоящее время ЧФ полностью контролирует территорию Черного моря. Все, что Украина может нам противопоставить, – это москитный флот и беспилотники. Тем не менее даже столь малую угрозу нельзя игнорировать», – считает эксперт.

    «Важно не только выстраивать заграждения в Черном море, но и модернизировать наши собственные корабли. Нельзя забывать и о развитии морской авиации. Это направление, к сожалению, просело после распада Советского Союза. Кроме того, мы должны регулярно наносить удары по предприятиям на территории Украины, где собираются бэзэкипажные катера», – резюмирует Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion. Он отметил, что в текущих условиях Украине приходится «искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что страна будет вынуждена защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    Напомним, в субботу российский танкер-химовоз Sig получил повреждения машинного отделения в результате атаки украинских беспилотников. Ранее в пятницу Минобороны сообщило о попытке ВСУ  атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба объекта были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охраняющих внешний рейд базы.

    Ранее Украина  предприняла попытку атаковать тремя БЭК корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как именно ВС РФ могут предотвратить дальнейшие атаки морских дронов ВСУ.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 22:50
    Взрывы прогремели в Харьковской области

    Несколько взрывов произошло в Купянске в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске в Харьковской области Украины.

    В регионе прозвучала воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, за последние дни в Харьковской области российские войска освободили от украинских сил пять населенных пунктов.


    Коментарии (9)
    8 августа 2023, 12:13
    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»

    Глава PGZ Хвалек: Механики из Польши на Украине ремонтируют подбитые САУ «Краб»

    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Механики из Польши занимаются ремонтом подбитых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Краб» (Krab) непосредственно на территории Украины, сообщил агентству ПАП председатель польского государственного оборонного концерна PGZ Себастьян Хвалек.

    По его словам, мобильные группы могут проводить простой ремонт прямо на линии фронта, но в случае серьезного повреждения «Крабы» чинят на украинских ремонтных предприятиях, а некоторые направляются в Польшу, передает ТАСС.

    Кроме того, Хвалек добавил, что Польша обучила «около 100 украинских солдат, чтобы они могли самостоятельно обслуживать технику.

    В мае этого года польский оборонный концерн создал дочернюю фирму PGZ Service Orel специально для ремонта подбитых на Украине САУ «Краб».

    Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать угрозой для исхода спецоперации польские «крабы».

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 04:31
    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью

    Минобороны сообщило о попытке Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотников в Московском регионе

    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Московской области уничтожены два беспилотника, с помощью которых киевский режим пытался провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.

    Беспилотники сбиты средствами ПВО, никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram военное ведомство.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.

    Коментарии (4)
    9 августа 2023, 06:27
    Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

    Страны Юго-Восточной Азии заказали у России проверенные в ходе СВО комплексы РЭБ «Красуха» и «Сапфир»

    Tекст: Антон Антонов

    Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Красуха» и «Сапфир», которые успешно показали себя в зоне специальной военной операции на Украине, планируется поставить ряду государств Юго-Восточной Азии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что из Восточной Европы также поступил заказ на российские средства РЭБ.

    В апреле 2022 года Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ «Красуха-4С» на Украине. В июле 2023 года сообщалось, что комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО. Украина признала, что Россия «далеко опередила» ее в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

    Коментарии (6)
    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

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    8 августа 2023, 14:15
    На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных
    На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшаны Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ходе активной обороны отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском Харьковской области.

    За последние сутки на этом направлении ликвидированы около 110 военнослужащих, а также две гаубицы Д-20.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Артемовска, Клещеевки и Зайцево Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ под Курдюмовкой и Северским ДНР. Уничтожены до 210 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть пикапов, три гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Никольским и Урожайным ДНР.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад теробороны поблизости от Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь бронемашин и две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ возле Новоегоровки, Житловки ЛНР и Тернов ДНР.

    В районах Нововодяного, Червонопоповки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады спецназначения ВСУ.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

    На Запорожском направлении упреждающими действиями российских подразделений нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ у Загорного, Орехова, Малой Токмачки и Новоселовки Запорожской области, сообщил Конашенков.

    За минувшие сутки уничтожены до 110 военнослужащих, танк, пять бронемашин, самоходная пушка большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», американская артсистема М777, британская гаубица FH-70 и польская самоходная артустановка Krab.

    На Херсонском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих, а также три гаубицы Д-20.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 122-м артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 143 районах, отчитались в Минобороны.

    В районе Красноармейска ДНР поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ у города Запорожье, а также пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.

    Средствами ПВО перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожены 17 украинских беспилотников рядом с Лисичанском ЛНР, Донецком, Артемовском, Волновахой ДНР, Пологами, Токмаком, Гуляйполем Запорожской области и Старой Збурьевкой Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.


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    8 августа 2023, 20:28
    Кадыров рассказал о предотвращении диверсий со стороны ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» лишили ВСУ возможности устраивать диверсии с украинского таможенного поста Нехотеевка, туда был нанесен удар из минометов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Военнослужащие чеченского батальона дали ясно понять, что не позволят нарушить покой и безопасность жителей приграничных российских территорий», – написал Кадыров в Telegram-канале.

    Выявить скопление техники противника удалось после проведения воздушной разведки. Пропускной пункт ночью пополнялся необходимыми боеприпасами, чтобы не допустить обнаружения, но все равно военные грузы были замечены.

    Ранее Кадыров рассказал, что был нанесен «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области.

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    9 августа 2023, 03:28
    ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО на подлете к Москве «боевых беспилотниках»

    ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два «боевых беспилотника» пытались атаковать Москву, но были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что один беспилотник был сбит в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.

    Напомним, Украина уже не первый раз предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Так, в воскресенье российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на подлете к Москве.

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