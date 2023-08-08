В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.17 комментариев
Застрявших на необитаемом острове детей в Приморье спасли
Участники образовательного слета застряли на острове в Приморье из-за непогоды, их вывезли на материк
Застрявших на острове Аскольд в Приморском крае 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые участвовали в молодежном научно-образовательном слете, вывезли на материк и доставили на остров Дунай, сообщили в прокуратуре региона.
В краевом МЧС рассказали, что вместе с детьми было девять взрослых. Они были размещены в домиках на острове с запасом воды, еды и топлива на неделю, передает РИА «Новости».
В прокуратуре заявили, что всех застрявших на острове вывезли на материк, пришлось делать несколько рейсов.
Ранее около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку. В настоящее время они вернулись домой, в Россию. В ситуации разбираются СКР и Роспотребнадзор.