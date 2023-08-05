Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из отеля в Турции
Омбудсмен Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из отеля в Турции
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации из-за выселения 90 российских детей из отеля в Анталье.
В своем Telegram-канале она написала, что попросила СК разобраться, как получилось, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу.
Москалькова считает подобную ситуацию недопустимой, и выразила надежду, что будет проведено объективное расследование.
Ранее около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.
Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль.