Путин призвал успеть занять нишу западных авиапроизводителей

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава госкорпорации рассказал президенту о росте выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиатехники. Он также доложил о планах серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214. По словам Чемезова, эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным, передает ТАСС.

Путин в ответ заметил, что у российских производителей есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу, это необходимо сделать обязательно «до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого». Чемезов поддержал главу государства.

Ранее Чемезов заявил, что в 2024 году, когда начнется серийный выпуск российских самолетов SSJ New, импортных компонентов в нем почти не останется.