В Ростехе рассказали о доле импортных компонентов в SSJ New

Глава Ростеха Чемезов: Импортных компонентов в российском самолете SSJ New практически не останется

В 2024 году, когда начнется серийный выпуск российских самолетов SSJ New, импортных компонентов в нем почти не останется, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, в данный момент завершается испытание двигателя ПД-8, оснащенный двигателем с российскими деталями, авионикой, агрегатами и фюзеляжем, сертификация уже завершается, передает ТАСС.

Чемезов добавил, что каждый год будет выпускаться по 20 лайнеров SSJ New.

Также глава корпорации добавил, что на предприятиях выпускается половина объема гособоронзаказа и около 80% применяющейся в ходе спецоперации техники, передает РИА «Новости».

«Это боевая авиация, вертолеты, вся артиллерия, бронетехника, беспилотники, боеприпасы, тяжелые огнеметные системы», – пояснил он.

По словам Чемезова, для наращивания темпов и объемов производства необходимой армии продукции коллективы многих предприятий «Ростеха» перешли на трех- и четырехсменный режим работы, а для привлечения новых сотрудников внедрили соцпакет, включающий медицинское страхование, материальную помощь и жилищную программу.

Кроме того, Чемезов отметил, что, несмотря на постоянное увеличение ГОЗ, серьезных проблем с его выполнением нет.

«Минобороны с каждым месяцем просит увеличить, насколько возможно – мы делаем», – сказал он.

В заключение глава Ростеха подчеркнул, что для увеличения ГОЗ предприятиям приходится повышать мощности, закупать новое оборудование и строить цеха.

Ранее Ростех анонсировал показ на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2023» газогенератора двигателя ПД-35.