В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Утвержден пожизненный приговор открывшему стрельбу в школе в Казани
Пожизненный приговор массовому убийце из Казани Галявиеву вступил в силу
Нижегородский четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе пожизненный приговор открывшему стрельбу в школе в Казани Ильназу Галявиеву.
Решение огласил редседательствовавший судья Николай Волков: приговор ВС Татарстана от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, передает РИА «Новости».
Ранее признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.