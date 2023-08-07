В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
В Минэкономразвития поддержали план Сергея Сокола по развитию Хакасии
Глава Минэкономразвития Решетников поддержал план депутата Сокола по развитию Хакасии
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатом Госдумы от Хакасии (фракция «Единая Россия») Сергеем Соколом ознакомился с планом социально-экономического развития региона и выразил свою поддержку.
Так, Сокол ознакомил министра со статистикой пояснив, что его команда разработала кампанию по развитию республики, которая «богата, но живет бедно», передает издание «Пульс Хакасии».
«Причины лежат на поверхности: регион не привлекает федеральные средства для развития, собственные доходы сокращаются. Имеют место быть бюрократические сложности, длительные сроки подключения к энергосетям, отсутствие выстроенной системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями, недостаточная поддержка инвесторов», – отметил депутат.
При этом Сокол подчеркнул, что единовременно решить все проблемы не удастся, однако эксперты разрабатывают обширный план развития региона до 2035 года, участие принимают и жители региона, внося предложения в ходе народных обсуждений.
«Основные наши положения: рост внебюджетных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост доходов населения. Ключевые направления действий – развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма, поддержка малого и среднего бизнеса», – рассказал Сокол.
Решетников в свою очередь поддержал предложенный план, заметив, что он отвечает стратегическим задачам российского правительства.
«В целом мы как министерство поддерживаем. Базовый костяк есть. Вы с огромным пониманием соединили и специфику республики, и потребности, ваше знание федеральных реалий. Готовы обратиться уже с этим в правительство с обобщенными, согласованными предложениями. Давайте вместе работать», – сказал глава Минэкономразвития.
Также министр выделил перспективы, которые открываются перед Хакасией при переориентации экономики России с Запада на Восток, выделив ряд возможностей в виде освободившихся рынков.
Кроме того, Решетников положительно оценил работу Сокола в качестве депутата Госдумы от Хакасии.
«Вы всегда активно отстаивали позицию Хакасии в Государственной Думе. И не только Хакасии, но и всей Сибири. Исполнительные власти региона должны «звучать» намного громче. Это позиция региона, который может дать экономике России многое, в чем она сейчас очень нуждается», – заключил министр.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что за последние годы Хакасия установила целый ряд антирекордов: от роста младенческой смертности до роста уровня бедности. Кроме того, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев разбирался, почему разрушенные школы, отсутствие горячей воды и скачки в электросетях являются неотъемлемой частью современной жизни жителей городов и сел Хакасии.