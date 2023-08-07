В Минэкономразвития поддержали план Сергея Сокола по развитию Хакасии

Глава Минэкономразвития Решетников поддержал план депутата Сокола по развитию Хакасии

Tекст: Александра Юдина

Так, Сокол ознакомил министра со статистикой пояснив, что его команда разработала кампанию по развитию республики, которая «богата, но живет бедно», передает издание «Пульс Хакасии».

«Причины лежат на поверхности: регион не привлекает федеральные средства для развития, собственные доходы сокращаются. Имеют место быть бюрократические сложности, длительные сроки подключения к энергосетям, отсутствие выстроенной системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями, недостаточная поддержка инвесторов», – отметил депутат.

При этом Сокол подчеркнул, что единовременно решить все проблемы не удастся, однако эксперты разрабатывают обширный план развития региона до 2035 года, участие принимают и жители региона, внося предложения в ходе народных обсуждений.

«Основные наши положения: рост внебюджетных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост доходов населения. Ключевые направления действий – развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма, поддержка малого и среднего бизнеса», – рассказал Сокол.

Решетников в свою очередь поддержал предложенный план, заметив, что он отвечает стратегическим задачам российского правительства.

«В целом мы как министерство поддерживаем. Базовый костяк есть. Вы с огромным пониманием соединили и специфику республики, и потребности, ваше знание федеральных реалий. Готовы обратиться уже с этим в правительство с обобщенными, согласованными предложениями. Давайте вместе работать», – сказал глава Минэкономразвития.

Также министр выделил перспективы, которые открываются перед Хакасией при переориентации экономики России с Запада на Восток, выделив ряд возможностей в виде освободившихся рынков.

Кроме того, Решетников положительно оценил работу Сокола в качестве депутата Госдумы от Хакасии.

«Вы всегда активно отстаивали позицию Хакасии в Государственной Думе. И не только Хакасии, но и всей Сибири. Исполнительные власти региона должны «звучать» намного громче. Это позиция региона, который может дать экономике России многое, в чем она сейчас очень нуждается», – заключил министр.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что за последние годы Хакасия установила целый ряд антирекордов: от роста младенческой смертности до роста уровня бедности. Кроме того, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев разбирался, почему разрушенные школы, отсутствие горячей воды и скачки в электросетях являются неотъемлемой частью современной жизни жителей городов и сел Хакасии.

