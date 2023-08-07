В Минэкономразвития поддержали план Сергея Сокола по развитию Хакасии

  • Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
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    Нигер поставил на карту благополучие Запада
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Новости
    12:58В МИД сочли «Формулу Зеленского» бессмысленным ультиматумом

    «Формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности, в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    12:51ВС России отразили 30 попыток наступления ВСУ в ЛНР

    Российские силы за неделю отразили свыше 30 попыток украинской армии пойти в наступление в ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

    12:45Курс доллара вырос до 97 рублей

    Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года; курс евро вырос до 106,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

    12:43Суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» американской Oracle

    Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО), российскую «дочку» американской компании Oracle по производству ПО, следует из картотеки арбитражных дел.

    12:37Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать серые сим-карты

    Блокировка номеров абонентов, в которых указаны неактуальные персональные данные, может начаться в августе, под угрозой находятся до 7 млн серых сим-карт.

    12:34Стало известно об открытии лаборатории по исследованию вирусов возле Солсбери

    Правительство Великобритании открыло новую лабораторию в Портон-Дауне около города Солсбери для изучения вирусов и разработки вакцин на случай новой пандемии, сообщило издание The Guardian.

    12:24Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    12:21Утвержден пожизненный приговор открывшему стрельбу в школе в Казани

    Нижегородский четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе пожизненный приговор открывшему стрельбу в школе в Казани Ильназу Галявиеву.

    12:19Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя

    Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили в Следственном комитете.

    12:13Бывший разведчик США заявил о невозможности скрывать тяжелые потери в ВСУ

    Киев больше не может скрывать тяжелые потери в рядах вооруженных сил, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    12:09В Минэкономразвития поддержали план Сергея Сокола по развитию Хакасии

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатом Госдумы от Хакасии (фракция «Единая Россия») Сергеем Соколом ознакомился с планом социально-экономического развития региона и выразил свою поддержку.

    11:58При столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии погибли три человека

    Три человека погибли при столкновении двух вертолетов во время тушения пожара в южной части американского штата Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные пожарные службы.

    11:37Ребенок загорелся из-за игры в автосервисе

    В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик получил ожоги 60% поверхности тела, поиграв с горящей палкой в автосервисе, сообщили СМИ.

    11:33Истек срок ультиматума стран ЭКОВАС путчистам Нигера

    В ночь на понедельник, в полночь по местному времени, истек срок ультиматума, который страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество государств Западной Африки) выдвинули в конце июля совершившим переворот военным Нигера.

    11:22Полицейских из Германии поймали на увлечении детской порнографией и нацизмом

    Немецкая прокуратура выявила незаконный контент, включающий в себя обмен полицейскими детской порнографией и нацистской символикой в сообщениях чата одного из мессенджеров, сообщает Euronews.

    7 августа 2023, 12:09

    В Минэкономразвития поддержали план Сергея Сокола по развитию Хакасии

    Глава Минэкономразвития Решетников поддержал план депутата Сокола по развитию Хакасии

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатом Госдумы от Хакасии (фракция «Единая Россия») Сергеем Соколом ознакомился с планом социально-экономического развития региона и выразил свою поддержку.

    Так, Сокол ознакомил министра со статистикой пояснив, что его команда разработала кампанию по развитию республики, которая «богата, но живет бедно», передает издание «Пульс Хакасии».

    «Причины лежат на поверхности: регион не привлекает федеральные средства для развития, собственные доходы сокращаются. Имеют место быть бюрократические сложности, длительные сроки подключения к энергосетям, отсутствие выстроенной системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями, недостаточная поддержка инвесторов», – отметил депутат.

    При этом Сокол подчеркнул, что единовременно решить все проблемы не удастся, однако эксперты разрабатывают обширный план развития региона до 2035 года, участие принимают и жители региона, внося предложения в ходе народных обсуждений.

    «Основные наши положения: рост внебюджетных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост доходов населения. Ключевые направления действий – развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма, поддержка малого и среднего бизнеса», – рассказал Сокол.

    Решетников в свою очередь поддержал предложенный план, заметив, что он отвечает стратегическим задачам российского правительства.

    «В целом мы как министерство поддерживаем. Базовый костяк есть. Вы с огромным пониманием соединили и специфику республики, и потребности, ваше знание федеральных реалий. Готовы обратиться уже с этим в правительство с обобщенными, согласованными предложениями. Давайте вместе работать», – сказал глава Минэкономразвития.

    Также министр выделил перспективы, которые открываются перед Хакасией при переориентации экономики России с Запада на Восток, выделив ряд возможностей в виде освободившихся рынков.

    Кроме того, Решетников положительно оценил работу Сокола в качестве депутата Госдумы от Хакасии.

    «Вы всегда активно отстаивали позицию Хакасии в Государственной Думе. И не только Хакасии, но и всей Сибири. Исполнительные власти региона должны «звучать» намного громче. Это позиция региона, который может дать экономике России многое, в чем она сейчас очень нуждается», – заключил министр.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что за последние годы Хакасия установила целый ряд антирекордов: от роста младенческой смертности до роста уровня бедности. Кроме того, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев разбирался, почему разрушенные школы, отсутствие горячей воды и скачки в электросетях являются неотъемлемой частью современной жизни жителей городов и сел Хакасии.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    Коментарии (85)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (48)
    6 августа 2023, 15:47
    В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

    Депутат Европарламента от Германии Кра: США стоят за взрывами на «Северных потоках»

    Tекст: Валентина Григоренко

    США причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил евродепутат, основной кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Европарламент в 2024 году Максимилиан Кра.

    Как указал Кра на полях съезда АдГ в Магдебурге, «Северный поток» взорвали, а это значит, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ. Он рассказал, что имеет достаточно контактов в США, которые подтвердили ему, что эти взрывы устроили Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (32)
    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (47)
    6 августа 2023, 20:55
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    Tекст: Ольга Иванова

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».

    Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 19:35
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.

    В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (24)
    6 августа 2023, 17:51
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    @ t.me/pushilindenis

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который в бою подбил восемь единиц украинской бронетехники, медалями «Золотая Звезда» Героя ДНР.

    В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что «Золотые Звезды» были вручены Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву, а звание Героя ДНР получил командир дивизии – генерал-майор Игорь Кузьменко.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (18)
    6 августа 2023, 15:58
    Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

    По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

    В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (17)
    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (19)
    6 августа 2023, 23:51
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Ермак: Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5- агуста, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встречи, посвященные реализации украинской «формулы мира», проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсуждались вопросы обороны, предоставления киевскому режиму так называемых гарантий безопасность, а также зерновое соглашение, рассказал глава офиса президента Украины.

    Он уточнил, что украинская сторона провела переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В консультациях в Джидде приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, передает ТАСС сообщение Саудовского агентства печати.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (50)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 09:59
    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Пленный: Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказываются воевать

    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать
    @ Louis Wood/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    Он рассказал, что перед наступлением на Старомайорское рядом с их частью находились «британцы», которые на самом деле были призванные из Одесской области и прошедшие обучение в Британии военные, передает РИА «Новости».

    Романюк рассказал, «британцы» были обучены лучше, лучше экипированы, но несмотря на это показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. По его словам, в один момент «британцы» вообще отказались выходить на передовую, хотя их заставляли и требовали, чтобы они шли.

    Ранее Daily Express сообщала, что Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества.

    Коментарии (5)
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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

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    Что дала России первая кругосветка

    Ровно 220 лет назад, 7 августа 1803 года, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Этот поход стал в итоге не только одним из величайших подвигов отечественного мореплавания, но и колоссальным достижением внешней политики Российской империи. Подробности

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    Нигер поставил на карту благополучие Запада

    Все больше свидетельств того, что Запад и его сателлиты готовятся осуществить прямую военную интервенцию в восставший Нигер. Это по-своему удивительно, ведь множество других переворотов в африканских государствах Запад проигнорировал. Почему же и США, и Европе так принципиально вернуть к власти предыдущее руководство этой страны – и при чем здесь Россия? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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