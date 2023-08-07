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На пробоину атакованного украинским дроном танкера «Сиг» начали ставить пластырь
Росморречфлот: На пробоину атакованного украинским дроном танкера «Сиг» начали устанавливать железный пластырь
Для закрытия пробоины атакованного украинским дроном российсого танкера «Сиг» изготовлен железный пластырь, его начали устанавливать, сообщили в Росморречфлоте.
В ведомстве указали, что на протяжении всего прошедшего дня водолазы и сварщики вели работы по подготовке особого металлического пластыря.
«На утро понедельника… ведутся работы по его установке», – передает РИА «Новости» сообщение Росморречфлота.
В данный момент идет откачка забортной воды из балластных танков, также проводится осушение машинного отделения.
Накануне отмечалось, что погода в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг» ухудшилась.
В ночь на субботу танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, попытка Украины атаковать российский танкер в Керченском проливе грозила непредсказуемыми последствиями для экологии. Однако танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды не произошло.