На пробоину атакованного украинским дроном танкера «Сиг» начали ставить пластырь

Росморречфлот: На пробоину атакованного украинским дроном танкера «Сиг» начали устанавливать железный пластырь

В ведомстве указали, что на протяжении всего прошедшего дня водолазы и сварщики вели работы по подготовке особого металлического пластыря.

«На утро понедельника… ведутся работы по его установке», – передает РИА «Новости» сообщение Росморречфлота.

В данный момент идет откачка забортной воды из балластных танков, также проводится осушение машинного отделения.

Накануне отмечалось, что погода в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг» ухудшилась.

В ночь на субботу танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, попытка Украины атаковать российский танкер в Керченском проливе грозила непредсказуемыми последствиями для экологии. Однако танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды не произошло.