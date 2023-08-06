Погода ухудшилась в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг»

Росморречфлот: Ухудшение погоды наблюдается в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в районе проведения аварийно-спасательных работ на танкере «Сиг» наблюдается ухудшение погоды, передает ТАСС.

В агентстве добавили, что установку пластыря и другие работы продолжат, когда погода улучшится, сейчас судно находится на плаву в кольце боновых ограждений, машинное отделение задраено, вода внутрь судна не поступает, экипаж находится в безопасности.

В аварийно-спасательных работах и их обеспечении участвуют РВК «Водолаз Кузьминых», СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. В субботу в Росморречфлоте сообщили, что обследование танкера «Сиг» планируется завершить до конца дня.