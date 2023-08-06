Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.10 комментариев
Погода ухудшилась в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг»
Росморречфлот: Ухудшение погоды наблюдается в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг»
Ухудшение погодных условий наблюдается в месте проведения аварийно-спасательных работ танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения, предположительно в результате атаки надводного беспилотника у Керченского пролива в ночь на субботу, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
По сообщению ведомства, в районе проведения аварийно-спасательных работ на танкере «Сиг» наблюдается ухудшение погоды, передает ТАСС.
В агентстве добавили, что установку пластыря и другие работы продолжат, когда погода улучшится, сейчас судно находится на плаву в кольце боновых ограждений, машинное отделение задраено, вода внутрь судна не поступает, экипаж находится в безопасности.
В аварийно-спасательных работах и их обеспечении участвуют РВК «Водолаз Кузьминых», СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».
Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. В субботу в Росморречфлоте сообщили, что обследование танкера «Сиг» планируется завершить до конца дня.