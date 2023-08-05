Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера
Росморречфлот: Водолазы завершат обследование получившего пробоину танкера «Сиг» до конца дня
Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
В сообщении агентства отмечается, что для изучения пробоины прибыло судно «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией, оборудованием и специалистами, передает ТАСС.
Ремонтные работы планируется провести 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины. Отмечается, что внутрь танкера вода не поступала, само машинное отделение задраено, разлива топлива нет.
В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива нет.
Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.