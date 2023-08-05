Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера

Росморречфлот: Водолазы завершат обследование получившего пробоину танкера «Сиг» до конца дня

Tекст: Вера Басилая

В сообщении агентства отмечается, что для изучения пробоины прибыло судно «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией, оборудованием и специалистами, передает ТАСС.

Ремонтные работы планируется провести 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины. Отмечается, что внутрь танкера вода не поступала, само машинное отделение задраено, разлива топлива нет.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива нет.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.