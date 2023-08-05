Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе
Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа
Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.
Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.
Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.