Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

Tекст: Вера Басилая

Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.