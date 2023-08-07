Раскрыта основная тема переговоров Путина и Эрдогана в августе

Диписточник: Зерновая сделка станет одной из основных тем переговоров Путина и Эрдогана

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Анкаре рассчитывают на достижение договоренностей, чтобы прогресс в этом вопросе позволил не допустить дальнейшего роста цен на зерновые после приостановки реализации стамбульских договоренностей, передает ТАСС.

Источник полагает, что сложившаяся ситуация больше всего отражается на странах, которые нуждаются в сельхозпродукции, поэтому эту проблему следует решать параллельно с вопросами, которые Россия ставит перед сторонами сделки.

Информатор не смог раскрыть, какие конкретные предложения по возобновлению сделки турецкая сторона обсуждает с представителями ООН, России и Украины. Тем не менее он добавил, что положительный исход дела укрепит авторитет Анкары и Москвы в Африке и Азии.

Ранее главы МИД Турции и Украины обсудили способы восстановления зерновой сделки.

