Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
В Донецком университете после обстрела ВСУ сгорели дипломы
В Донецком национальном университете экономики и торговли сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, причиной стал пожар после обстрела ВСУ, сообщили в Минобрнауки России.
Кроме того, сгорели серверы и компьютерные классы. Ведомство пообещало, что окажет университету необходимую помощь, передает РИА «Новости».
ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами, в городе начался пожар, его площадь в здании университета достигала 1,8 тыс. квадратных метров.