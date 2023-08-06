На Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 280 украинских военных

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак украинских военных в районах Клещеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки ДНР.

Отмечается, что за прошлые сутки на этом направлении российские войска уничтожили около 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

В пресс-службе подчеркнули, что на Краснолиманском российские военные в течение суток успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

Минобороны заявило, что на данном направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, и самоходная гаубица «Гвоздика».

В ведомстве добавили, что на Южно-Донецком направлении ВС России отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР.

В сообщении говорится, что потери Украины на данном направлении составили порядка 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», и артиллерийская система М777 производства США.

В ведомстве указали, что на Запорожском направлении российские войска за сутки отразили две атаки противника в Запорожской области. В течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30, уточнили в Telegram-канале Минобороны.

На Херсонском направлении потери Украины за сутки составили до 40 военнослужащих, а также восемь автомобилей

Отмечается, что в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой Украины.

Пресс-служба сообщила, что средствами ПВО за минувшие сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, а также сбиты 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.