Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации бригад ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация группировки ударила управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе у поселка Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ у поселка пункта Ивановское, сказал Астафьев РИА «Новости».

Также Су-25 поразили скопления живой силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Артиллерия «Южной» группировки уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 у Спорного и Белогоровки. Уничтожены три 120 мм миномета в Авдеевке и Победе, противотанковая пушка М12 в Первомайском, и американская гаубица М102.