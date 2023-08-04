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Крым ночью пытались атаковать 13 дронами
Минобороны: ВС России отразили атаку 13 украинских БПЛА на Крым
Средства противовоздушной обороны России в ночь на пятницу, 4 августа, уничтожили десять беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку по объектам на территории Крыма, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что еще три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате пресеченной атаки никто не пострадал, разрушений нет, добавили в Минобороны.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в нескольких районах сработали системы противовоздушной обороны.
Кроме того, Минобороны сообщило, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск с применением двух морских безэкипажных катеров.